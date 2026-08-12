Precio de Arai hoy

El precio actual de Arai (AA) hoy es $ 0,01691461, con una variación del 2,57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AA a USD es $ 0,01691461 por AA.

Arai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2 443 295, con un suministro circulante de 144,50M AA. Durante las últimas 24 horas, AA cotiza entre $ 0,01632906 (bajo) y $ 0,01706505 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,194897, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,00407646.

En el corto plazo, AA experimentó un cambio de -0,03% en la última hora y de -24,38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 209,36K.

Información del mercado de Arai (AA)

Cap de mercado $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Volumen (24H) $ 209,36K$ 209,36K $ 209,36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16,91M$ 16,91M $ 16,91M Suministro de Circulación 144,50M 144,50M 144,50M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Arai es de $ 2,44M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 209,36K. El suministro circulante de AA es de 144,50M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16,91M.