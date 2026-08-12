Precio de apyUSD hoy

El precio actual de apyUSD (APYUSD) hoy es $ 1.33, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APYUSD a USD es $ 1.33 por APYUSD.

apyUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 176,883,599, con un suministro circulante de 132.97M APYUSD. Durante las últimas 24 horas, APYUSD cotiza entre $ 1.31 (bajo) y $ 1.33 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,799.87, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.97356.

En el corto plazo, APYUSD experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +2.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 390.41K.

Información del mercado de apyUSD (APYUSD)

Cap de mercado $ 176.88M$ 176.88M $ 176.88M Volumen (24H) $ 390.41K$ 390.41K $ 390.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 176.88M$ 176.88M $ 176.88M Suministro de Circulación 132.97M 132.97M 132.97M Suministro total 132,970,092.527139 132,970,092.527139 132,970,092.527139

La capitalización de mercado actual de apyUSD es de $ 176.88M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 390.41K. El suministro circulante de APYUSD es de 132.97M, con un suministro total de 132970092.527139. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 176.88M.