Precio de AnChat hoy

El precio actual de AnChat (ANCHAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANCHAT a USD es $ 0 por ANCHAT.

AnChat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,165.31, con un suministro circulante de 736.40M ANCHAT. Durante las últimas 24 horas, ANCHAT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANCHAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AnChat (ANCHAT)

Cap de mercado $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Suministro de Circulación 736.40M 736.40M 736.40M Suministro total 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

La capitalización de mercado actual de AnChat es de $ 14.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANCHAT es de 736.40M, con un suministro total de 906399797.127381. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.44K.