Precio de AMATO hoy

El precio actual de AMATO (AMATO) hoy es $ 0, con una variación del 0.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMATO a USD es $ 0 por AMATO.

AMATO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 145,420, con un suministro circulante de 130.97M AMATO. Durante las últimas 24 horas, AMATO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0196137, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AMATO experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -4.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.46.

Información del mercado de AMATO (AMATO)

Cap de mercado $ 145.42K$ 145.42K $ 145.42K Volumen (24H) $ 38.46$ 38.46 $ 38.46 Cap. de mercado totalmente diluida $ 145.42K$ 145.42K $ 145.42K Suministro de Circulación 130.97M 130.97M 130.97M Suministro total 999,973,384.483679 999,973,384.483679 999,973,384.483679

La capitalización de mercado actual de AMATO es de $ 145.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.46. El suministro circulante de AMATO es de 130.97M, con un suministro total de 999973384.483679. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 145.42K.