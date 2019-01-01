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Principales tokens de Ecosistema Energi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Energi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,678.87
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.69
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.762
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
6
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.53
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
7
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331791
+0.28%
+0.01%
+1.38%
$ 1.38B
$ 51.86M
8
Quant
Quant
QNT
$ 57.72
-0.07%
-0.16%
-2.84%
$ 698.05M
$ 829.58
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7181
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
10
Curve
Curve
CRV
$ 0.274
+2.84%
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$ 412.55M
$ 6.82M
11
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.38
-0.01%
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-2.18%
$ 275.64M
$ 533.78
12
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002631
+0.08%
+0.11%
-0.04%
$ 259.49M
$ 230.54B
13
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.4022
-0.27%
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+6.56%
$ 172.46M
$ 203.28K
14
Compound
Compound
COMP
$ 16.23
-0.06%
-0.67%
-0.06%
$ 163.00M
$ 3.73K
15
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9054
+0.87%
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$ 160.29M
$ 65.88K
16
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01387
+0.07%
-1.56%
-4.40%
$ 150.84M
$ 5.04M
17
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.145936
-0.41%
-0.01%
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$ 143.21M
$ 147.90K
18
SafePal
SafePal
SFP
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-0.42%
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+7.87%
$ 118.60M
$ 243.68K
19
BAT
BAT
BAT
$ 0.06274
+0.46%
-3.54%
-5.58%
$ 94.44M
$ 842.95K
20
Golem
Golem
GLM
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+1.19%
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$ 90.83M
$ 3.29M
21
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
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-0.49%
-2.24%
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$ 76.38M
$ 48.39M
22
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,974.7
+0.13%
+0.04%
-5.39%
$ 70.85M
$ 30.21
23
SNX
SNX
SNX
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+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
24
FTX Token
FTX Token
FTT
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-2.89%
$ 65.25M
$ 318.25K
25
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.459
-0.31%
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-1.79%
$ 63.49M
$ 6.71K
26
Holo Token
Holo Token
HOT
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$ 58.58M
$ 182.27M
27
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001894
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$ 53.88M
$ 500.37M
28
Enjin
Enjin
ENJ
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+0.69%
-1.35%
$ 49.17M
$ 2.18M
29
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1663
-0.06%
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$ 46.90M
$ 358.10K
30
Powerledger
Powerledger
POWR
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$ 38.22M
$ 1.11M
31
Mask Network
Mask Network
MASK
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32
Amp
Amp
AMP
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33
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
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34
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Band
BAND
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35
Bancor
Bancor
BNT
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36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
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37
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iExec RLC
RLC
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38
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DODO
DODO
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39
Ocean Protocol
Ocean Protocol
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40
Illuvium
Illuvium
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STORJ
STORJ
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Civic
Civic
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Audius
Audius
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Keep Network
Keep Network
KEEP
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45
Celer Network
Celer Network
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Hegic
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AVA
AVA
AVA
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QuarkChain
QuarkChain
QKC
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49
Loopring
Loopring
LRC
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50
Badger
Badger
BADGER
$ 0.358011
-0.11%
+0.10%
+2.67%
$ 7.52M
$ 430.29K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Energi y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Energi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 85 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $101.93B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Energi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Energi rastreados en MEXC, DODO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.64% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Energi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 85 tokens de Ecosistema Energi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Energi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Energi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Energi es de aproximadamente $101.93B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Energi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.