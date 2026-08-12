Precio de USAD hoy

El precio actual de USAD (USAD) hoy es € 0.9904, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USAD a EUR es € 0.9904 por USAD.

USAD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- USAD. Durante las últimas 24 horas, USAD cotiza entre € 0.9904 (bajo) y € 0.999 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, USAD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 94.04.

Información del mercado de USAD (USAD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 94.04€ 94.04 € 94.04 Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ALEO

La capitalización de mercado actual de USAD es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 94.04. El suministro circulante de USAD es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.