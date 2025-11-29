Precio de SLIMEX hoy

El precio actual de SLIMEX (SLX) hoy es $ 0.009803, con una variación del 6.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLX a USD es $ 0.009803 por SLX.

SLIMEX actualmente está en el puesto #794 por capitalización de mercado en $ 16.99M, con un suministro circulante de 1.73B SLX. Durante las últimas 24 horas, SLX cotiza entre $ 0.009671 (bajo) y $ 0.010646 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0201275829066775, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.005582250839159196.

En el corto plazo, SLX experimentó un cambio de -0.69% en la última hora y de +38.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 600.12K.

Información del mercado de SLIMEX (SLX)

Puesto No.794 Cap de mercado $ 16.99M$ 16.99M $ 16.99M Volumen (24H) $ 600.12K$ 600.12K $ 600.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.03M$ 98.03M $ 98.03M Suministro de Circulación 1.73B 1.73B 1.73B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 17.33% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de SLIMEX es de $ 16.99M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 600.12K. El suministro circulante de SLX es de 1.73B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.03M.