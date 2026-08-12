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El precio actual de TRIA hoy es 0.00819 EUR. La capitalización de mercado de TRIA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TRIA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de TRIA hoy es 0.00819 EUR. La capitalización de mercado de TRIA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TRIA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de TRIA(TRIA)

Precio en vivo de 1 TRIA en EUR:

€0.0070434
€0.0070434€0.0070434
+1.36%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de TRIA (TRIA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:54:57 (UTC+8)

Precio de TRIA hoy

El precio actual de TRIA (TRIA) hoy es € 0.00819, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIA a EUR es € 0.00819 por TRIA.

TRIA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRIA. Durante las últimas 24 horas, TRIA cotiza entre € 0.00803 (bajo) y € 0.00847 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TRIA experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -2.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 18.15K.

Información del mercado de TRIA (TRIA)

--
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€ 18.15K
€ 18.15K€ 18.15K

€ 81.90M
€ 81.90M€ 81.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de TRIA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 18.15K. El suministro circulante de TRIA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 81.90M.

Historial de precios de TRIA EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.00803
€ 0.00803€ 0.00803
24H Mín
€ 0.00847
€ 0.00847€ 0.00847
24H Máx

€ 0.00803
€ 0.00803€ 0.00803

€ 0.00847
€ 0.00847€ 0.00847

--
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--
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-0.61%

+1.36%

-2.50%

-2.50%

Historial de precios de TRIA (TRIA) en EUR

Siga los cambios de precios de TRIA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0000945+1.36%
30 Días€ +0.00007+0.86%
60 Días€ -0.01549-65.42%
90 Días€ -0.03754-82.10%
Cambio de precio de TRIA hoy

Hoy, TRIA registró un cambio de € +0.0000945 (+1.36%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de TRIA en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00007 (+0.86%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de TRIA en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TRIA experimentó un cambio de € -0.01549 (-65.42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de TRIA en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.03754 (-82.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de TRIA (TRIA)?

Consulta la página Historial de precios de TRIA ahora.

Análisis de TRIA

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de TRIA, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de TRIA: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de TRIA: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

TRIA_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,00824, situándose entre el soporte S1 y el centro del rango. El precio está ubicado en la mitad inferior del sistema de pivotes, mientras que los alcistas intentan recuperar el nivel central de 0,008337. El conjunto de medias móviles muestra una señal de compra en el corto plazo, manteniendo así un patrón de oscilación dentro del rango. El impulso a corto plazo presenta una tendencia divergente. El MACD ha registrado una cruz alcista, lo que indica una acumulación inicial del poder comprador. El RSI permanece en una zona neutral, sin señales extremas de sobrecompra o sobrevendido. La coherencia entre los indicadores rápidos y lentos es moderada, mientras que la volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, sin evidencias claras de rupturas significativas acompañadas de un aumento notable en el volumen. La resistencia inmediata superior se sitúa en 0,008337, aproximadamente a un 1,1% por encima del precio actual. Tras superar este nivel, el siguiente punto de referencia sería R1, en 0,008471. Por el lado inferior, el soporte cercano se encuentra en S1, a 0,008219, menos del 0,3% por debajo del precio actual. Si se rompe este nivel, el soporte más lejano estaría en S2, en 0,008085. En la actualidad, el precio se encuentra atrapado entre S1 y el centro del rango, con un equilibrio relativamente estable entre las zonas de soporte y resistencia.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para TRIA

Predicción del precio de TRIA (TRIA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TRIA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de TRIA (TRIA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de TRIA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará TRIA en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TRIA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de TRIA.

Cómo comprar e invertir TRIA en España

¿Listo para empezar con TRIA? Comprar TRIA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar TRIA. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de TRIA (TRIA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará TRIA instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar TRIA (TRIA)

¿Qué puedes hacer con TRIA?

Poseer TRIA te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar TRIA (TRIA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es TRIA (TRIA)

Tria es un neobanco con autocustodia que unifica los gastos, el trading y las ganancias en todas las cadenas, sin puentes, gas ni custodios. El dinero digital ha avanzado más rápido que la infraestructura que lo respalda. Las stablecoins, los activos tokenizados y los pagos en la cadena ahora son ampliamente comprendidos, pero la mayoría de las personas y las empresas aún no pueden usarlos fácilmente. Pasos complejos como el uso de puentes, la gestión de gas y el cambio de cadenas crean barreras que hacen que las criptos se sientan lentas y técnicas, en lugar de simples y utilizables. Tria cierra esta brecha al reconstruir cómo se mueve el dinero en la cadena. Funciona como un neobanco con autocustodia para usuarios cotidianos y una infraestructura de pagos interoperable para desarrolladores e instituciones, dos capas conectadas que hacen que las criptos funcionen de manera fluida tanto para consumidores como para empresas.

TRIA Recurso

Para conocer TRIA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial TRIA
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre TRIA

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:54:57 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para TRIA (TRIA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre TRIA

TRIA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de TRIA con apalancamiento. Explora el trading de futuros TRIAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera TRIA (TRIA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TRIA en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TRIA/USDT
€0.0070434
€0.0070434€0.0070434
+1.36%
2.21M (USDT)

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+0.69%

DAPPOS

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-24.82%

AurumX

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€0.0988914€0.0988914

-34.21%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

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RAZOR

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+51.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000327574
€0.000327574€0.000327574

+43.73%

Holoworld AI

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HOLO

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+29.17%

ZKcandy

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€2.764986€2.764986

+32.85%

UPCX

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UPC

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€0.139836€0.139836

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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