Precio de TRIA hoy

El precio actual de TRIA (TRIA) hoy es € 0.00819, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIA a EUR es € 0.00819 por TRIA.

TRIA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRIA. Durante las últimas 24 horas, TRIA cotiza entre € 0.00803 (bajo) y € 0.00847 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TRIA experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -2.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 18.15K.

Información del mercado de TRIA (TRIA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 18.15K€ 18.15K € 18.15K Cap. de mercado totalmente diluida € 81.90M€ 81.90M € 81.90M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de TRIA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 18.15K. El suministro circulante de TRIA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 81.90M.