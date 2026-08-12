Precio de TRIA(TRIA)
El precio actual de TRIA (TRIA) hoy es € 0.00819, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIA a EUR es € 0.00819 por TRIA.
TRIA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRIA. Durante las últimas 24 horas, TRIA cotiza entre € 0.00803 (bajo) y € 0.00847 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, TRIA experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -2.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 18.15K.
ETH
La capitalización de mercado actual de TRIA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 18.15K. El suministro circulante de TRIA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 81.90M.
-0.61%
+1.36%
-2.50%
-2.50%
Siga los cambios de precios de TRIA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0000945
|+1.36%
|30 Días
|€ +0.00007
|+0.86%
|60 Días
|€ -0.01549
|-65.42%
|90 Días
|€ -0.03754
|-82.10%
Hoy, TRIA registró un cambio de € +0.0000945 (+1.36%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00007 (+0.86%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, TRIA experimentó un cambio de € -0.01549 (-65.42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.03754 (-82.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de TRIA, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de TRIA: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
TRIA_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,00824, situándose entre el soporte S1 y el centro del rango. El precio está ubicado en la mitad inferior del sistema de pivotes, mientras que los alcistas intentan recuperar el nivel central de 0,008337. El conjunto de medias móviles muestra una señal de compra en el corto plazo, manteniendo así un patrón de oscilación dentro del rango. El impulso a corto plazo presenta una tendencia divergente. El MACD ha registrado una cruz alcista, lo que indica una acumulación inicial del poder comprador. El RSI permanece en una zona neutral, sin señales extremas de sobrecompra o sobrevendido. La coherencia entre los indicadores rápidos y lentos es moderada, mientras que la volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, sin evidencias claras de rupturas significativas acompañadas de un aumento notable en el volumen. La resistencia inmediata superior se sitúa en 0,008337, aproximadamente a un 1,1% por encima del precio actual. Tras superar este nivel, el siguiente punto de referencia sería R1, en 0,008471. Por el lado inferior, el soporte cercano se encuentra en S1, a 0,008219, menos del 0,3% por debajo del precio actual. Si se rompe este nivel, el soporte más lejano estaría en S2, en 0,008085. En la actualidad, el precio se encuentra atrapado entre S1 y el centro del rango, con un equilibrio relativamente estable entre las zonas de soporte y resistencia.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de TRIA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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