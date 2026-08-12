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Análisis técnico de Seeker (SKR) de hoy

Análisis técnico de Seeker (SKR) de hoy

La página de análisis de Seeker proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Seeker a continuación.

Cambio de precio de Seeker (SKR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.007397---17.26%-19.77%-52.65%
Obtén más información sobre el precio de Seeker

Indicadores técnicos de Seeker

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Seeker en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 8
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 3Comprar 11
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00739
0.00739
R2
0.00739
0.00738
R1
0.00738
0.00738
PP
0.00738
0.00738
S1
0.00737
0.00737
S2
0.00737
0.00737
S3
0.00736
0.00737

Señales del mercado de Seeker

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.36M
$2.47 M
$2.84 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.42 M
Ventas activas en 7 días
$0.42 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Seeker

Ingresos netosPrecio de SKRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10-$0.07 M0.01
2026-08-09$0.14 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SKR/USDT
$0.007391
$0.007391$0.007391
-1.44%
7.73M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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