Análisis técnico de Seeker (SKR) de hoy La página de análisis de Seeker proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Seeker a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Seeker (SKR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007397 -- -17.26% -19.77% -52.65%

Indicadores técnicos de Seeker

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Seeker en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 8 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 3 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00739 0.00739 R2 0.00739 0.00738 R1 0.00738 0.00738 PP 0.00738 0.00738 S1 0.00737 0.00737 S2 0.00737 0.00737 S3 0.00736 0.00737

Señales del mercado de Seeker Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.36M $2.47 M $2.84 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.42 M Ventas activas en 7 días $0.42 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Seeker Ingresos netos Precio de SKRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 -$0.07 M 0.01 2026-08-09 $0.14 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Seeker (SKR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Seeker en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SKR / USDT $0.007391 $0.007391 $0.007391 -1.44% 7.73M (USDT) Trade