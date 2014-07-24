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Análisis técnico de Ethereum (ETH) de hoy
Cambio de precio de Ethereum (ETH)
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Análisis diario de IA para Ethereum
Análisis de Ethereum de hoy 2026-08-12
- Fuerte acumulación institucional: Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.
- Fortalecimiento de la tasa de financiamiento: La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.
- Salida de oferta de los exchanges: La oferta de Ethereum está saliendo de los exchanges, mientras que la liquidez de stablecoins ingresa a la red, y el indicador NUPL sugiere que el mercado podría haber tocado fondo, con claras señales de contracción de la oferta; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.
Análisis de Ethereum de ayer 2026-08-11
- Las instituciones continúan acumulando: Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista.
- Señales técnicas de fondo: Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista.
- Tasa de financiamiento vuelve a positivo: La tasa actual de financiamiento de contratos es del 0.0064%, lo que indica que predomina la demanda de posiciones largas. Además, aunque ayer hubo una pequeña salida neta de los ETF, en los días anteriores se registraron entradas netas significativas de manera consecutiva. El capital principal tiende en general a fluir hacia adentro, dirección del impacto: alcista.
Indicadores técnicos de Ethereum
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethereum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender
|Vender 10
|Mantener 0
|Comprar 4
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 1
|Comprar 8
Señales del mercado de Ethereum
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Ethereum
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$10.73 M
|1,882.08
|2026-08-11
|-$35.51 M
|1,863.10
|2026-08-10
|-$38.56 M
|1,877.04
|2026-08-09
|$5.62 M
|1,926.49
|2026-08-08
|$0.72 M
|1,922.63
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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