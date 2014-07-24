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Análisis técnico de Ethereum (ETH) de hoy

Análisis técnico de Ethereum (ETH) de hoy

La página de análisis de Ethereum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethereum a continuación.

Cambio de precio de Ethereum (ETH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1,883.53--+0.39%+4.34%-16.61%
Obtén más información sobre el precio de Ethereum

Análisis diario de IA para Ethereum

Análisis de Ethereum de hoy 2026-08-12

  • Fuerte acumulación institucional: Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.
  • Fortalecimiento de la tasa de financiamiento: La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.
  • Salida de oferta de los exchanges: La oferta de Ethereum está saliendo de los exchanges, mientras que la liquidez de stablecoins ingresa a la red, y el indicador NUPL sugiere que el mercado podría haber tocado fondo, con claras señales de contracción de la oferta; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.

Análisis de Ethereum de ayer 2026-08-11

  • Las instituciones continúan acumulando: Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista.
  • Señales técnicas de fondo: Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista.
  • Tasa de financiamiento vuelve a positivo: La tasa actual de financiamiento de contratos es del 0.0064%, lo que indica que predomina la demanda de posiciones largas. Además, aunque ayer hubo una pequeña salida neta de los ETF, en los días anteriores se registraron entradas netas significativas de manera consecutiva. El capital principal tiende en general a fluir hacia adentro, dirección del impacto: alcista.

Indicadores técnicos de Ethereum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethereum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 1
Comprar 12
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1,882.3733
1,882.3666
R2
1,882.3666
1,882.3628
R1
1,882.3633
1,882.3604
PP
1,882.3566
1,882.3566
S1
1,882.3533
1,882.3528
S2
1,882.3466
1,882.3504
S3
1,882.3433
1,882.3466

Señales del mercado de Ethereum

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-5.45M
$354.13 M
$359.59 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
50.77M
Compras activas en 3 días
$2,448.52 M
Ventas activas en 3 días
$2,397.74 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
35.77M
Compras activas en 7 días
$5,917.48 M
Ventas activas en 7 días
$5,881.71 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ethereum

Ingresos netosPrecio de ETHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$10.73 M1,882.08
2026-08-11-$35.51 M1,863.10
2026-08-10-$38.56 M1,877.04
2026-08-09$5.62 M1,926.49
2026-08-08$0.72 M1,922.63

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ETH/USDT
$1,883.23
$1,883.23$1,883.23
+1.08%
97.49K (USDT)
ETH/USDC
$1,881.89
$1,881.89$1,881.89
+1.07%
680.63 (USDT)
ETH/USD1
$1,884.21
$1,884.21$1,884.21
+1.28%
315.68 (USDT)
ETH/BTC
$0.02956
$0.02956$0.02956
+1.00%
101.17 (USDT)
ETH/USDF
$1,892.61
$1,892.61$1,892.61
+1.27%
49.95 (USDT)
ETH/EUR
$1,632.01
$1,632.01$1,632.01
+1.28%
34.07 (USDT)
ETH/USDE
$1,883.03
$1,883.03$1,883.03
+1.25%
29.41 (USDT)
ETH/BRL
$9,770.57
$9,770.57$9,770.57
+1.34%
29.80 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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