Análisis técnico de Ethereum (ETH) de hoy La página de análisis de Ethereum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethereum a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ethereum (ETH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1,883.53 -- +0.39% +4.34% -16.61%

Análisis diario de IA para Ethereum Análisis de ETH de hoy Análisis de ETH de ayer Análisis de Ethereum de hoy 2026-08-12 Fuerte acumulación institucional : Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.

: Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Fortalecimiento de la tasa de financiamiento : La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.

: La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Salida de oferta de los exchanges: La oferta de Ethereum está saliendo de los exchanges, mientras que la liquidez de stablecoins ingresa a la red, y el indicador NUPL sugiere que el mercado podría haber tocado fondo, con claras señales de contracción de la oferta; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Fuerte acumulación institucional : Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.

: Bitmine adquirió 13,000 ETH de BitGo por un valor aproximado de 24.36 millones de dólares, y las tenencias de ETH en el exchange Shar han aumentado, lo que indica que las instituciones están acumulando en niveles bajos; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Fortalecimiento de la tasa de financiamiento : La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista.

: La tasa de financiamiento de contratos perpetuos se sitúa en 0.0053%, un nivel positivo relativamente alto, lo que refleja una demanda dominante de posiciones largas; asimismo, en las últimas horas, el volumen de compras activas en contratos superó temporalmente al de ventas, evidenciando un mayor poder comprador; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Salida de oferta de los exchanges: La oferta de Ethereum está saliendo de los exchanges, mientras que la liquidez de stablecoins ingresa a la red, y el indicador NUPL sugiere que el mercado podría haber tocado fondo, con claras señales de contracción de la oferta; Criptomoneda afectada: ETH; Dirección del impacto: Alcista. Análisis de Ethereum de ayer 2026-08-11 Las instituciones continúan acumulando : Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista.

: Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista. Señales técnicas de fondo : Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista.

: Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista. Tasa de financiamiento vuelve a positivo: La tasa actual de financiamiento de contratos es del 0.0064%, lo que indica que predomina la demanda de posiciones largas. Además, aunque ayer hubo una pequeña salida neta de los ETF, en los días anteriores se registraron entradas netas significativas de manera consecutiva. El capital principal tiende en general a fluir hacia adentro, dirección del impacto: alcista. Las instituciones continúan acumulando : Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista.

: Instituciones como BitMine han realizado recientemente múltiples compras a gran escala de ETH (como una compra única de 13,000 unidades), y el flujo de salida de ETH de los exchanges ha aumentado, lo que indica un ajuste en la oferta on-chain. Esto proporciona un fuerte soporte para ETH, dirección del impacto: alcista. Señales técnicas de fondo : Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista.

: Basándose en patrones históricos, el indicador NUPL de ETH muestra que el mercado podría haber tocado fondo, y las barras verdes del MACD diario se están contrayendo. Los indicadores técnicos tienen necesidad de corrección, lo que sugiere una alta probabilidad de rebote, dirección del impacto: alcista. Tasa de financiamiento vuelve a positivo: La tasa actual de financiamiento de contratos es del 0.0064%, lo que indica que predomina la demanda de posiciones largas. Además, aunque ayer hubo una pequeña salida neta de los ETF, en los días anteriores se registraron entradas netas significativas de manera consecutiva. El capital principal tiende en general a fluir hacia adentro, dirección del impacto: alcista.

Indicadores técnicos de Ethereum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethereum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 1 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1,882.3733 1,882.3666 R2 1,882.3666 1,882.3628 R1 1,882.3633 1,882.3604 PP 1,882.3566 1,882.3566 S1 1,882.3533 1,882.3528 S2 1,882.3466 1,882.3504 S3 1,882.3433 1,882.3466

Señales del mercado de Ethereum Volumen neto actual de órdenes abiertas -5.45M $354.13 M $359.59 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 50.77M Compras activas en 3 días $2,448.52 M Ventas activas en 3 días $2,397.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 35.77M Compras activas en 7 días $5,917.48 M Ventas activas en 7 días $5,881.71 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ethereum Ingresos netos Precio de ETHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $10.73 M 1,882.08 2026-08-11 -$35.51 M 1,863.10 2026-08-10 -$38.56 M 1,877.04 2026-08-09 $5.62 M 1,926.49 2026-08-08 $0.72 M 1,922.63 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.