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Análisis técnico de DOGE (DOGE) de hoy
Cambio de precio de DOGE (DOGE)
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Análisis diario de IA para DOGE
Análisis de DOGE de hoy 2026-08-12
- Las ballenas acumulan en niveles bajos: Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio.
- Salida neta continua de fondos: En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio.
- Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas frente a cortas alcanza el 4.75, mostrando un sentimiento excesivamente alcista entre los inversores minoristas; la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel elevado del 0.01%, exponiendo al mercado a riesgos de corrección ante posibles liquidaciones de posiciones largas.
Análisis de DOGE de ayer 2026-08-11
- Salida neta continua de fondos: En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE.
- Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE.
- Aumento de la venta activa: En las últimas 12 horas, en 8 intervalos de tiempo el volumen de compras activas fue inferior al de ventas activas, lo que demuestra una mayor intención de vender y ejerce una presión bajista directa sobre el precio de DOGE.
Indicadores técnicos de DOGE
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DOGE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 0
|Comprar 10
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 2
|Mantener 5
|Comprar 5
Señales del mercado de DOGE
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de DOGE
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$1.49 M
|0.07
|2026-08-11
|$1.29 M
|0.07
|2026-08-10
|-$4.68 M
|0.07
|2026-08-09
|-$1.40 M
|0.07
|2026-08-08
|$1.37 M
|0.07
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