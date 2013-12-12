Análisis técnico de DOGE (DOGE) de hoy La página de análisis de DOGE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOGE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DOGE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DOGE (DOGE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07268 -- +3.38% -0.09% -35.50%

Análisis diario de IA para DOGE Análisis de DOGE de hoy Análisis de DOGE de ayer Análisis de DOGE de hoy 2026-08-12 Las ballenas acumulan en niveles bajos : Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio.

: Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio. Salida neta continua de fondos : En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio.

: En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio. Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas frente a cortas alcanza el 4.75, mostrando un sentimiento excesivamente alcista entre los inversores minoristas; la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel elevado del 0.01%, exponiendo al mercado a riesgos de corrección ante posibles liquidaciones de posiciones largas. Las ballenas acumulan en niveles bajos : Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio.

: Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio. Salida neta continua de fondos : En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio.

: En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio. Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas frente a cortas alcanza el 4.75, mostrando un sentimiento excesivamente alcista entre los inversores minoristas; la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel elevado del 0.01%, exponiendo al mercado a riesgos de corrección ante posibles liquidaciones de posiciones largas. Análisis de DOGE de ayer 2026-08-11 Salida neta continua de fondos : En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE.

: En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE. Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos : La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE.

: La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE. Aumento de la venta activa: En las últimas 12 horas, en 8 intervalos de tiempo el volumen de compras activas fue inferior al de ventas activas, lo que demuestra una mayor intención de vender y ejerce una presión bajista directa sobre el precio de DOGE. Salida neta continua de fondos : En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE.

: En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE. Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos : La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE.

: La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE. Aumento de la venta activa: En las últimas 12 horas, en 8 intervalos de tiempo el volumen de compras activas fue inferior al de ventas activas, lo que demuestra una mayor intención de vender y ejerce una presión bajista directa sobre el precio de DOGE.

Indicadores técnicos de DOGE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DOGE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07269 0.07268 R2 0.07268 0.07267 R1 0.07267 0.07267 PP 0.07266 0.07266 S1 0.07265 0.07265 S2 0.07264 0.07265 S3 0.07263 0.07264

Señales del mercado de DOGE Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $87.53 M $87.52 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -4.55M Compras activas en 3 días $104.03 M Ventas activas en 3 días $108.58 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -2.29M Compras activas en 7 días $210.20 M Ventas activas en 7 días $212.49 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DOGE Ingresos netos Precio de DOGEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $1.49 M 0.07 2026-08-11 $1.29 M 0.07 2026-08-10 -$4.68 M 0.07 2026-08-09 -$1.40 M 0.07 2026-08-08 $1.37 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DOGE (DOGE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DOGE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOGE / USDT $0.07266 $0.07266 $0.07266 +3.00% 110.85M (USDT) Trade DOGE / USDC $0.07269 $0.07269 $0.07269 +3.19% 386.74K (USDT) Trade DOGE / USD1 $0.07263 $0.07263 $0.07263 +3.00% 8.53M (USDT) Trade