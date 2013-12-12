Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DOGE, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DOGE, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de DOGE

Info. de precios de DOGE

¿Qué es DOGE?

Whitepaper de DOGE

Sitio web oficial de DOGE

Tokenomía de DOGE

Pronóstico de precios de DOGE

Historial de DOGE

Guía de compra de DOGE

Conversor de moneda fiat a DOGE

Spot de DOGE

Futuros Coin-M de DOGE

Futuros USDT-M de DOGE

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de DOGE (DOGE) de hoy

Análisis técnico de DOGE (DOGE) de hoy

La página de análisis de DOGE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOGE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DOGE a continuación.

Cambio de precio de DOGE (DOGE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07268--+3.38%-0.09%-35.50%
Obtén más información sobre el precio de DOGE

Análisis diario de IA para DOGE

Análisis de DOGE de hoy 2026-08-12

  • Las ballenas acumulan en niveles bajos: Los datos on-chain muestran que las ballenas han comprado acumulativamente alrededor de 200 millones de DOGE, con un aumento del 16% en las direcciones activas, lo que indica que los grandes inversores están absorbiendo la oferta en niveles bajos, proporcionando un soporte potencial al precio.
  • Salida neta continua de fondos: En 4 de los últimos 5 días se registraron salidas netas de capital, acumulando más de 15 millones de USDT, lo que refleja una fuerte presión de venta en el mercado que limita el precio.
  • Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas frente a cortas alcanza el 4.75, mostrando un sentimiento excesivamente alcista entre los inversores minoristas; la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel elevado del 0.01%, exponiendo al mercado a riesgos de corrección ante posibles liquidaciones de posiciones largas.

Análisis de DOGE de ayer 2026-08-11

  • Salida neta continua de fondos: En 6 de los últimos 7 días se ha registrado una salida neta de fondos, con una salida acumulada superior a 18 millones de USDT, lo que indica que el capital del mercado se está retirando, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de DOGE.
  • Desequilibrio en la ratio largo/corto de contratos: La ratio de posiciones largas/cortas en toda la red ha disminuido de 5.54 a 4.75, y la ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite ha caído drásticamente de 11.11 a 5.08, lo que refleja un debilitamiento de la fuerza alcista y sugiere una posible corrección a corto plazo para DOGE.
  • Aumento de la venta activa: En las últimas 12 horas, en 8 intervalos de tiempo el volumen de compras activas fue inferior al de ventas activas, lo que demuestra una mayor intención de vender y ejerce una presión bajista directa sobre el precio de DOGE.

Indicadores técnicos de DOGE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DOGE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 5
Comprar 15
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07269
0.07268
R2
0.07268
0.07267
R1
0.07267
0.07267
PP
0.07266
0.07266
S1
0.07265
0.07265
S2
0.07264
0.07265
S3
0.07263
0.07264

Señales del mercado de DOGE

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$87.53 M
$87.52 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-4.55M
Compras activas en 3 días
$104.03 M
Ventas activas en 3 días
$108.58 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-2.29M
Compras activas en 7 días
$210.20 M
Ventas activas en 7 días
$212.49 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de DOGE

Ingresos netosPrecio de DOGEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$1.49 M0.07
2026-08-11$1.29 M0.07
2026-08-10-$4.68 M0.07
2026-08-09-$1.40 M0.07
2026-08-08$1.37 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre DOGE

Opera DOGE (DOGE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DOGE en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DOGE/USDT
$0.07266
$0.07266$0.07266
+3.00%
110.85M (USDT)
DOGE/USDC
$0.07269
$0.07269$0.07269
+3.19%
386.74K (USDT)
DOGE/USD1
$0.07263
$0.07263$0.07263
+3.00%
8.53M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de DOGE a USD

Monto

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07267 USD