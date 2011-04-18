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Análisis técnico de XRP (XRP) de hoy

Análisis técnico de XRP (XRP) de hoy

La página de análisis de XRP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XRP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XRP a continuación.

Cambio de precio de XRP (XRP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.0209---4.40%-4.82%-28.22%
Obtén más información sobre el precio de XRP

Análisis diario de IA para XRP

Análisis de XRP de hoy 2026-08-12

  • Acumulación masiva institucional: El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio.
  • Implementación de aplicaciones en el ecosistema: Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza.
  • Dinámica de fondos en contratos: La tasa de financiación es positiva (0,0092%) y la relación de posiciones largas/cortas de cuentas élite supera el 6,20, lo que indica que los grandes inversores mantienen una postura alcista y están dispuestos a asumir costos de financiación. En ciertos períodos, el volumen de compra activa supera al de venta, reflejando un fuerte sentimiento alcista en el mercado.

Análisis de XRP de ayer 2026-08-11

  • Aplicaciones institucionales implementadas: Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza.
  • Dominio de posiciones largas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio.
  • Ballenas acumulando contra la tendencia: A pesar de las recientes salidas netas de capital y la debilidad de los precios, los datos on-chain muestran que las ballenas de XRP están acumulando posiciones, aumentando la concentración de tokens, lo que预示 un panorama alcista futuro.

Indicadores técnicos de XRP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XRP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 7
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 9Mantener 3Comprar 2
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.0209
1.0206
R2
1.0206
1.0205
R1
1.0205
1.0204
PP
1.0202
1.0202
S1
1.0201
1.0201
S2
1.0198
1.02
S3
1.0197
1.0198

Señales del mercado de XRP

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.38M
$159.21 M
$158.83 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
5.36M
Compras activas en 3 días
$376.85 M
Ventas activas en 3 días
$371.49 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
6.43M
Compras activas en 7 días
$826.34 M
Ventas activas en 7 días
$819.90 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de XRP

Ingresos netosPrecio de XRPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$1.73 M1.02
2026-08-11-$12.81 M1.00
2026-08-10-$14.41 M1.02
2026-08-09-$7.61 M1.04
2026-08-08-$0.11 M1.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XRP/USDT
$1.0208
$1.0208$1.0208
+1.72%
18.23M (USDT)
XRP/USDC
$1.0199
$1.0199$1.0199
+1.74%
123.39K (USDT)
XRP/USD1
$1.0199
$1.0199$1.0199
+1.69%
591.32K (USDT)
XRP/ETH
$0.0005416
$0.0005416$0.0005416
+0.50%
8.48K (USDT)
XRP/BTC
$0.00001598
$0.00001598$0.00001598
+1.28%
9.53K (USDT)
XRP/EUR
$0.8828
$0.8828$0.8828
+1.59%
66.07K (USDT)
XRP/BRL
$5.289
$5.289$5.289
+1.82%
55.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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