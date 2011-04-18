Análisis técnico de XRP (XRP) de hoy La página de análisis de XRP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XRP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XRP a continuación. Regístrate

Cambio de precio de XRP (XRP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.0209 -- -4.40% -4.82% -28.22%

Análisis diario de IA para XRP Análisis de XRP de hoy Análisis de XRP de ayer Análisis de XRP de hoy 2026-08-12 Acumulación masiva institucional : El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio.

: El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio. Implementación de aplicaciones en el ecosistema : Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza.

: Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza. Dinámica de fondos en contratos: La tasa de financiación es positiva (0,0092%) y la relación de posiciones largas/cortas de cuentas élite supera el 6,20, lo que indica que los grandes inversores mantienen una postura alcista y están dispuestos a asumir costos de financiación. En ciertos períodos, el volumen de compra activa supera al de venta, reflejando un fuerte sentimiento alcista en el mercado. Acumulación masiva institucional : El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio.

: El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio. Implementación de aplicaciones en el ecosistema : Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza.

: Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza. Dinámica de fondos en contratos: La tasa de financiación es positiva (0,0092%) y la relación de posiciones largas/cortas de cuentas élite supera el 6,20, lo que indica que los grandes inversores mantienen una postura alcista y están dispuestos a asumir costos de financiación. En ciertos períodos, el volumen de compra activa supera al de venta, reflejando un fuerte sentimiento alcista en el mercado. Análisis de XRP de ayer 2026-08-11 Aplicaciones institucionales implementadas : Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza.

: Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza. Dominio de posiciones largas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio.

: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio. Ballenas acumulando contra la tendencia: A pesar de las recientes salidas netas de capital y la debilidad de los precios, los datos on-chain muestran que las ballenas de XRP están acumulando posiciones, aumentando la concentración de tokens, lo que预示 un panorama alcista futuro. Aplicaciones institucionales implementadas : Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza.

: Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza. Dominio de posiciones largas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio.

: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio. Ballenas acumulando contra la tendencia: A pesar de las recientes salidas netas de capital y la debilidad de los precios, los datos on-chain muestran que las ballenas de XRP están acumulando posiciones, aumentando la concentración de tokens, lo que预示 un panorama alcista futuro.

Indicadores técnicos de XRP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XRP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 7 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 3 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.0209 1.0206 R2 1.0206 1.0205 R1 1.0205 1.0204 PP 1.0202 1.0202 S1 1.0201 1.0201 S2 1.0198 1.02 S3 1.0197 1.0198

Señales del mercado de XRP Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.38M $159.21 M $158.83 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 5.36M Compras activas en 3 días $376.85 M Ventas activas en 3 días $371.49 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 6.43M Compras activas en 7 días $826.34 M Ventas activas en 7 días $819.90 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de XRP Ingresos netos Precio de XRPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $1.73 M 1.02 2026-08-11 -$12.81 M 1.00 2026-08-10 -$14.41 M 1.02 2026-08-09 -$7.61 M 1.04 2026-08-08 -$0.11 M 1.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.