Más información de XRP
Info. de precios de XRP
¿Qué es XRP?
Whitepaper de XRP
Sitio web oficial de XRP
Tokenomía de XRP
Pronóstico de precios de XRP
Historial de XRP
Guía de compra de XRP
Conversor de moneda fiat a XRP
Spot de XRP
Futuros Coin-M de XRP
Futuros USDT-M de XRP
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de XRP (XRP) de hoy
Cambio de precio de XRP (XRP)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.0209
|--
|-4.40%
|-4.82%
|-28.22%
Análisis diario de IA para XRP
Análisis de XRP de hoy 2026-08-12
- Acumulación masiva institucional: El ETF al contado de XRP registró una entrada neta de 1,0127 millones de dólares la semana pasada. A pesar de la presión sobre el precio, los datos on-chain muestran que las ballenas continúan acumulando posiciones y el interés abierto se ha disparado, lo que indica que el capital principal está construyendo posiciones activamente en los niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio.
- Implementación de aplicaciones en el ecosistema: Mastercard está piloteando la integración de liquidaciones con XRP, y el presidente de Ripple confirmó el despliegue en tiempo real de XRP en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, la tokenización por parte de BlackRock y JPMorgan confirma el posicionamiento de XRP en la infraestructura institucional; estos fundamentos positivos impulsan el precio al alza.
- Dinámica de fondos en contratos: La tasa de financiación es positiva (0,0092%) y la relación de posiciones largas/cortas de cuentas élite supera el 6,20, lo que indica que los grandes inversores mantienen una postura alcista y están dispuestos a asumir costos de financiación. En ciertos períodos, el volumen de compra activa supera al de venta, reflejando un fuerte sentimiento alcista en el mercado.
Análisis de XRP de ayer 2026-08-11
- Aplicaciones institucionales implementadas: Ripple confirma que las instituciones han desplegado activos tokenizados en XRPL para entornos de producción, y Aviva lanza un fondo de dólar tokenizado, lo cual es positivo para XRP e impulsa su alza.
- Dominio de posiciones largas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite de contratos de XRP alcanza entre 6.59 y 9.17; el volumen de compras activas supera al de ventas en múltiples períodos, lo que indica una fuerte intención alcista por parte de los grandes inversores y respalda el rebote del precio.
- Ballenas acumulando contra la tendencia: A pesar de las recientes salidas netas de capital y la debilidad de los precios, los datos on-chain muestran que las ballenas de XRP están acumulando posiciones, aumentando la concentración de tokens, lo que预示 un panorama alcista futuro.
Indicadores técnicos de XRP
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XRP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 9
|Mantener 3
|Comprar 2
|Indicadores técnicos:
|Comprar agresivamente
|Vender 1
|Mantener 4
|Comprar 7
Señales del mercado de XRP
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de XRP
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$1.73 M
|1.02
|2026-08-11
|-$12.81 M
|1.00
|2026-08-10
|-$14.41 M
|1.02
|2026-08-09
|-$7.61 M
|1.04
|2026-08-08
|-$0.11 M
|1.05
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre XRP
Opera XRP (XRP) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de XRP en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.