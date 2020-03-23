Análisis técnico de Solana (SOL) de hoy La página de análisis de Solana proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solana a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Solana (SOL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $76.56 -- +3.15% +0.10% -14.88%

Análisis diario de IA para Solana Análisis de SOL de hoy Análisis de SOL de ayer Análisis de Solana de hoy 2026-08-12 Ballenas abren posiciones largas con alto apalancamiento : Una ballena planea abrir una posición larga en SOL por valor de 37,93 millones de dólares con un apalancamiento de 20x; otra ballena ha abierto una posición larga en SOL por 38 millones de dólares a un precio promedio de 76 dólares. Esto refleja un fuerte sentimiento alcista por parte del capital institucional, impulsando directamente el precio al alza.

: Una ballena planea abrir una posición larga en SOL por valor de 37,93 millones de dólares con un apalancamiento de 20x; otra ballena ha abierto una posición larga en SOL por 38 millones de dólares a un precio promedio de 76 dólares. Esto refleja un fuerte sentimiento alcista por parte del capital institucional, impulsando directamente el precio al alza. ETF y flujo neto de capitales : El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,8301 millones de dólares, lo que indica la continua incorporación de fondos institucionales. Aunque en algunos días recientes se observaron salidas netas, las grandes compras de las ballenas han compensado la presión de venta, sosteniendo la estabilización y recuperación del precio.

: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,8301 millones de dólares, lo que indica la continua incorporación de fondos institucionales. Aunque en algunos días recientes se observaron salidas netas, las grandes compras de las ballenas han compensado la presión de venta, sosteniendo la estabilización y recuperación del precio. Fundamentos sólidos del ecosistema: Solana registró una entrada neta de 1.300 millones de dólares en activos del mundo real (RWA) en los últimos 90 días; MoneyGram se integró a Solana y el volumen de operaciones en DEX lidera el mercado. Los fundamentos positivos son frecuentes, reforzando la confianza alcista del mercado y beneficiando al precio de la moneda. Ballenas abren posiciones largas con alto apalancamiento : Una ballena planea abrir una posición larga en SOL por valor de 37,93 millones de dólares con un apalancamiento de 20x; otra ballena ha abierto una posición larga en SOL por 38 millones de dólares a un precio promedio de 76 dólares. Esto refleja un fuerte sentimiento alcista por parte del capital institucional, impulsando directamente el precio al alza.

: Una ballena planea abrir una posición larga en SOL por valor de 37,93 millones de dólares con un apalancamiento de 20x; otra ballena ha abierto una posición larga en SOL por 38 millones de dólares a un precio promedio de 76 dólares. Esto refleja un fuerte sentimiento alcista por parte del capital institucional, impulsando directamente el precio al alza. ETF y flujo neto de capitales : El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,8301 millones de dólares, lo que indica la continua incorporación de fondos institucionales. Aunque en algunos días recientes se observaron salidas netas, las grandes compras de las ballenas han compensado la presión de venta, sosteniendo la estabilización y recuperación del precio.

: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,8301 millones de dólares, lo que indica la continua incorporación de fondos institucionales. Aunque en algunos días recientes se observaron salidas netas, las grandes compras de las ballenas han compensado la presión de venta, sosteniendo la estabilización y recuperación del precio. Fundamentos sólidos del ecosistema: Solana registró una entrada neta de 1.300 millones de dólares en activos del mundo real (RWA) en los últimos 90 días; MoneyGram se integró a Solana y el volumen de operaciones en DEX lidera el mercado. Los fundamentos positivos son frecuentes, reforzando la confianza alcista del mercado y beneficiando al precio de la moneda. Análisis de Solana de ayer 2026-08-11 Ballenas apalancadas en largo : Las ballenas planean abrir posiciones largas en SOL con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 38 millones de dólares y un precio promedio de 76 dólares, lo que demuestra una fuerte confianza del gran capital en un repunte a corto plazo, impulsando directamente el precio de la moneda.

: Las ballenas planean abrir posiciones largas en SOL con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 38 millones de dólares y un precio promedio de 76 dólares, lo que demuestra una fuerte confianza del gran capital en un repunte a corto plazo, impulsando directamente el precio de la moneda. Entradas netas continuas en ETF : El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,83 millones de dólares; la entrada de capital institucional proporciona un sólido soporte al precio, limitando eficazmente el espacio para caídas.

: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,83 millones de dólares; la entrada de capital institucional proporciona un sólido soporte al precio, limitando eficazmente el espacio para caídas. Fuerte entrada de capital en RWA: En los últimos 90 días, Solana lideró las entradas netas de Activos del Mundo Real (RWA) alcanzando los 1.300 millones de dólares, reflejando fundamentos ecológicos sólidos que atraen asignaciones de capital a largo plazo, favoreciendo el aumento sostenido del precio. Ballenas apalancadas en largo : Las ballenas planean abrir posiciones largas en SOL con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 38 millones de dólares y un precio promedio de 76 dólares, lo que demuestra una fuerte confianza del gran capital en un repunte a corto plazo, impulsando directamente el precio de la moneda.

: Las ballenas planean abrir posiciones largas en SOL con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 38 millones de dólares y un precio promedio de 76 dólares, lo que demuestra una fuerte confianza del gran capital en un repunte a corto plazo, impulsando directamente el precio de la moneda. Entradas netas continuas en ETF : El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,83 millones de dólares; la entrada de capital institucional proporciona un sólido soporte al precio, limitando eficazmente el espacio para caídas.

: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,83 millones de dólares; la entrada de capital institucional proporciona un sólido soporte al precio, limitando eficazmente el espacio para caídas. Fuerte entrada de capital en RWA: En los últimos 90 días, Solana lideró las entradas netas de Activos del Mundo Real (RWA) alcanzando los 1.300 millones de dólares, reflejando fundamentos ecológicos sólidos que atraen asignaciones de capital a largo plazo, favoreciendo el aumento sostenido del precio.

Indicadores técnicos de Solana

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solana en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 76.5466 76.5433 R2 76.5433 76.5395 R1 76.5366 76.5371 PP 76.5333 76.5333 S1 76.5266 76.5295 S2 76.5233 76.5271 S3 76.5166 76.5233

Señales del mercado de Solana Volumen neto actual de órdenes abiertas 9.69M $250.69 M $241.01 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 25.73M Compras activas en 3 días $1,570.52 M Ventas activas en 3 días $1,544.79 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 3.98M Compras activas en 7 días $3,548.51 M Ventas activas en 7 días $3,544.53 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Solana Ingresos netos Precio de SOLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $4.24 M 76.38 2026-08-11 -$3.58 M 74.94 2026-08-10 -$12.46 M 75.99 2026-08-09 $2.02 M 77.43 2026-08-08 $18.02 M 76.40 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.