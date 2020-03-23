Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Solana, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Solana, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de SOL

Info. de precios de SOL

¿Qué es SOL?

Whitepaper de SOL

Sitio web oficial de SOL

Tokenomía de SOL

Pronóstico de precios de SOL

Historial de SOL

Guía de compra de SOL

Conversor de moneda fiat a SOL

Spot de SOL

Futuros Coin-M de SOL

Futuros USDT-M de SOL

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Solana (SOL) de hoy

Análisis técnico de Solana (SOL) de hoy

La página de análisis de Solana proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solana a continuación.

Cambio de precio de Solana (SOL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$76.56--+3.15%+0.10%-14.88%
Obtén más información sobre el precio de Solana

Análisis diario de IA para Solana

Análisis de Solana de hoy 2026-08-12

  • Ballenas abren posiciones largas con alto apalancamiento: Una ballena planea abrir una posición larga en SOL por valor de 37,93 millones de dólares con un apalancamiento de 20x; otra ballena ha abierto una posición larga en SOL por 38 millones de dólares a un precio promedio de 76 dólares. Esto refleja un fuerte sentimiento alcista por parte del capital institucional, impulsando directamente el precio al alza.
  • ETF y flujo neto de capitales: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,8301 millones de dólares, lo que indica la continua incorporación de fondos institucionales. Aunque en algunos días recientes se observaron salidas netas, las grandes compras de las ballenas han compensado la presión de venta, sosteniendo la estabilización y recuperación del precio.
  • Fundamentos sólidos del ecosistema: Solana registró una entrada neta de 1.300 millones de dólares en activos del mundo real (RWA) en los últimos 90 días; MoneyGram se integró a Solana y el volumen de operaciones en DEX lidera el mercado. Los fundamentos positivos son frecuentes, reforzando la confianza alcista del mercado y beneficiando al precio de la moneda.

Análisis de Solana de ayer 2026-08-11

  • Ballenas apalancadas en largo: Las ballenas planean abrir posiciones largas en SOL con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 38 millones de dólares y un precio promedio de 76 dólares, lo que demuestra una fuerte confianza del gran capital en un repunte a corto plazo, impulsando directamente el precio de la moneda.
  • Entradas netas continuas en ETF: El ETF spot de SOL en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 8,83 millones de dólares; la entrada de capital institucional proporciona un sólido soporte al precio, limitando eficazmente el espacio para caídas.
  • Fuerte entrada de capital en RWA: En los últimos 90 días, Solana lideró las entradas netas de Activos del Mundo Real (RWA) alcanzando los 1.300 millones de dólares, reflejando fundamentos ecológicos sólidos que atraen asignaciones de capital a largo plazo, favoreciendo el aumento sostenido del precio.

Indicadores técnicos de Solana

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solana en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
76.5466
76.5433
R2
76.5433
76.5395
R1
76.5366
76.5371
PP
76.5333
76.5333
S1
76.5266
76.5295
S2
76.5233
76.5271
S3
76.5166
76.5233

Señales del mercado de Solana

Volumen neto actual de órdenes abiertas
9.69M
$250.69 M
$241.01 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
25.73M
Compras activas en 3 días
$1,570.52 M
Ventas activas en 3 días
$1,544.79 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
3.98M
Compras activas en 7 días
$3,548.51 M
Ventas activas en 7 días
$3,544.53 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Solana

Ingresos netosPrecio de SOLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$4.24 M76.38
2026-08-11-$3.58 M74.94
2026-08-10-$12.46 M75.99
2026-08-09$2.02 M77.43
2026-08-08$18.02 M76.40

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Solana

Opera Solana (SOL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Solana en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SOL/USDT
$76.57
$76.57$76.57
+2.20%
423.13K (USDT)
SOL/USDC
$76.46
$76.46$76.46
+2.11%
4.15K (USDT)
SOL/USD1
$76.58
$76.58$76.58
+2.33%
8.15K (USDT)
SOL/BTC
$0.00119889
$0.00119889$0.00119889
+1.73%
1.38K (USDT)
SOL/EUR
$66.33
$66.33$66.33
+2.29%
1.06K (USDT)
SOL/USDE
$76.43
$76.43$76.43
+2.12%
719.33 (USDT)
SOL/BRL
$396.63
$396.63$396.63
+2.29%
669.55 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de SOL a USD

Monto

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 76.56 USD