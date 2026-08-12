Análisis técnico de dogwifhat sol (WIF) de hoy La página de análisis de dogwifhat sol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WIF. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de dogwifhat sol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de dogwifhat sol (WIF) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1406 -- -0.22% -5.32% -33.93%

Análisis diario de IA para dogwifhat sol Análisis de WIF del 2026-07-29 Análisis de WIF del 2026-07-28 Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-29 Salida continua de fondos : En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF.

: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF. Saturación de posiciones largas minoristas : La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección.

: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección. Ruptura técnica a la baja: El precio actual ha caído por debajo de la media móvil de 20 períodos en los gráficos de 1 hora y 4 horas (aproximadamente 0,147 USDT), y el valor J del indicador KDJ diario se sitúa en 25 con tendencia descendente, lo que señala un debilitamiento de la tendencia a corto plazo y expone al precio a una posible caída adicional. Salida continua de fondos : En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF.

: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF. Saturación de posiciones largas minoristas : La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección.

: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección. Ruptura técnica a la baja: El precio actual ha caído por debajo de la media móvil de 20 períodos en los gráficos de 1 hora y 4 horas (aproximadamente 0,147 USDT), y el valor J del indicador KDJ diario se sitúa en 25 con tendencia descendente, lo que señala un debilitamiento de la tendencia a corto plazo y expone al precio a una posible caída adicional. Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-28 Salida continua de fondos : WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio.

: WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas : La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas.

: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas. Debilidad técnica: En el gráfico diario, el valor J del indicador KDJ gira hacia abajo, el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, la tendencia a corto plazo es bajista y los niveles de soporte requieren mayor confirmación. Salida continua de fondos : WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio.

: WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas : La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas.

: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas. Debilidad técnica: En el gráfico diario, el valor J del indicador KDJ gira hacia abajo, el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, la tendencia a corto plazo es bajista y los niveles de soporte requieren mayor confirmación.

Indicadores técnicos de Dogwifhat sol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dogwifhat sol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 3 Mantener 15 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 6 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 8 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1406 0.1405 R2 0.1405 0.1405 R1 0.1405 0.1405 PP 0.1404 0.1404 S1 0.1404 0.1404 S2 0.1403 0.1404 S3 0.1403 0.1403

Señales del mercado de Dogwifhat sol Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.25M $30.77 M $32.01 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.40M Compras activas en 3 días $3.55 M Ventas activas en 3 días $3.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.23M Compras activas en 7 días $8.63 M Ventas activas en 7 días $8.86 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Dogwifhat sol Ingresos netos Precio de WIFUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.14 2026-08-11 -$0.27 M 0.14 2026-08-10 -$0.13 M 0.14 2026-08-09 -$0.10 M 0.14 2026-08-08 $0.05 M 0.14 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera dogwifhat sol (WIF) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de dogwifhat sol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WIF / USDT $0.1406 $0.1406 $0.1406 +1.66% 2.00M (USDT) Trade WIF / USDC $0.1404 $0.1404 $0.1404 +1.73% 560.01K (USDT) Trade WIF / EUR $0.1217 $0.1217 $0.1217 +1.75% 444.12K (USDT) Trade