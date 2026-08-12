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Análisis técnico de dogwifhat sol (WIF) de hoy

Análisis técnico de dogwifhat sol (WIF) de hoy

La página de análisis de dogwifhat sol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WIF. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de dogwifhat sol a continuación.

Cambio de precio de dogwifhat sol (WIF)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1406---0.22%-5.32%-33.93%
Obtén más información sobre el precio de dogwifhat sol

Análisis diario de IA para dogwifhat sol

Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-29

  • Salida continua de fondos: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF.
  • Saturación de posiciones largas minoristas: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección.
  • Ruptura técnica a la baja: El precio actual ha caído por debajo de la media móvil de 20 períodos en los gráficos de 1 hora y 4 horas (aproximadamente 0,147 USDT), y el valor J del indicador KDJ diario se sitúa en 25 con tendencia descendente, lo que señala un debilitamiento de la tendencia a corto plazo y expone al precio a una posible caída adicional.

Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-28

  • Salida continua de fondos: WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio.
  • Desequilibrio entre posiciones largas y cortas: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas.
  • Debilidad técnica: En el gráfico diario, el valor J del indicador KDJ gira hacia abajo, el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, la tendencia a corto plazo es bajista y los niveles de soporte requieren mayor confirmación.

Indicadores técnicos de Dogwifhat sol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dogwifhat sol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 3
Mantener 15
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 1Mantener 7Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 8Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1406
0.1405
R2
0.1405
0.1405
R1
0.1405
0.1405
PP
0.1404
0.1404
S1
0.1404
0.1404
S2
0.1403
0.1404
S3
0.1403
0.1403

Señales del mercado de Dogwifhat sol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.25M
$30.77 M
$32.01 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.40M
Compras activas en 3 días
$3.55 M
Ventas activas en 3 días
$3.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.23M
Compras activas en 7 días
$8.63 M
Ventas activas en 7 días
$8.86 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Dogwifhat sol

Ingresos netosPrecio de WIFUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.14
2026-08-11-$0.27 M0.14
2026-08-10-$0.13 M0.14
2026-08-09-$0.10 M0.14
2026-08-08$0.05 M0.14

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre dogwifhat sol

Opera dogwifhat sol (WIF) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de dogwifhat sol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WIF/USDT
$0.1406
$0.1406$0.1406
+1.66%
2.00M (USDT)
WIF/USDC
$0.1404
$0.1404$0.1404
+1.73%
560.01K (USDT)
WIF/EUR
$0.1217
$0.1217$0.1217
+1.75%
444.12K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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