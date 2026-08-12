Análisis técnico de dogwifhat sol (WIF) de hoy
Cambio de precio de dogwifhat sol (WIF)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.1406
|--
|-0.22%
|-5.32%
|-33.93%
Análisis diario de IA para dogwifhat sol
Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-29
- Salida continua de fondos: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos fue negativo en 5 de ellos, con una salida acumulada en dos días superior a 280.000 USDT, lo que refleja una fuerte intención de retirada de capital del mercado y ejerce una presión sostenida sobre el precio de WIF.
- Saturación de posiciones largas minoristas: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza 5,96, y la de cuentas élite llega a 4,02, lo que indica que tanto los inversores minoristas como las cuentas élite mantienen una postura extremadamente alcista; el exceso de posiciones largas sugiere un riesgo de corrección.
- Ruptura técnica a la baja: El precio actual ha caído por debajo de la media móvil de 20 períodos en los gráficos de 1 hora y 4 horas (aproximadamente 0,147 USDT), y el valor J del indicador KDJ diario se sitúa en 25 con tendencia descendente, lo que señala un debilitamiento de la tendencia a corto plazo y expone al precio a una posible caída adicional.
Análisis de dogwifhat sol del 2026-07-28
- Salida continua de fondos: WIF ha registrado una salida neta significativa de fondos en los últimos días (aproximadamente 140,000 USDT el día 27), lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio.
- Desequilibrio entre posiciones largas y cortas: La proporción de posiciones largas/cortas en contratos alcanza hasta 5.9, y las cuentas élite tienen más del 86% en posiciones largas. Bajo este sentimiento extremadamente alcista, aumenta el riesgo de corrección, siendo probable un efecto dominó de liquidaciones en posiciones largas.
- Debilidad técnica: En el gráfico diario, el valor J del indicador KDJ gira hacia abajo, el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, la tendencia a corto plazo es bajista y los niveles de soporte requieren mayor confirmación.
Indicadores técnicos de Dogwifhat sol
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dogwifhat sol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 1
|Mantener 7
|Comprar 6
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 2
|Mantener 8
|Comprar 2
Señales del mercado de Dogwifhat sol
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Dogwifhat sol
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.14
|2026-08-11
|-$0.27 M
|0.14
|2026-08-10
|-$0.13 M
|0.14
|2026-08-09
|-$0.10 M
|0.14
|2026-08-08
|$0.05 M
|0.14
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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