Precio de Seeker hoy

El precio actual de Seeker (SKR) hoy es € 0.007397, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKR a EUR es € 0.007397 por SKR.

Seeker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SKR. Durante las últimas 24 horas, SKR cotiza entre € 0.007345 (bajo) y € 0.00792 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SKR experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -17.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.58K.

Información del mercado de Seeker (SKR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 58.58K€ 58.58K € 58.58K Cap. de mercado totalmente diluida € 73.97M€ 73.97M € 73.97M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Seeker es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.58K. El suministro circulante de SKR es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 73.97M.