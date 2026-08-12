Precio de Seeker(SKR)
El precio actual de Seeker (SKR) hoy es € 0.007397, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKR a EUR es € 0.007397 por SKR.
Seeker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SKR. Durante las últimas 24 horas, SKR cotiza entre € 0.007345 (bajo) y € 0.00792 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, SKR experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -17.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.58K.
SOL
La capitalización de mercado actual de Seeker es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.58K. El suministro circulante de SKR es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 73.97M.
+0.21%
-1.45%
-17.26%
-17.26%
Siga los cambios de precios de Seeker para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.00009352
|-1.45%
|30 Días
|€ -0.001822
|-19.77%
|60 Días
|€ -0.001337
|-15.31%
|90 Días
|€ -0.008224
|-52.65%
Hoy, SKR registró un cambio de € -0.00009352 (-1.45%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.001822 (-19.77%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, SKR experimentó un cambio de € -0.001337 (-15.31%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.008224 (-52.65%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Seeker, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de SKR: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
SKR_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas cerca del nivel 0,007829. El precio está situado ligeramente por debajo del punto clave S1, ubicado en 0,00783. El nivel central, establecido en 0,0079, actúa como referencia inmediata para la estructura superior. Los soportes S2 en 0,00774 y las resistencias R1 en 0,00799 definen los límites actuales del rango de fluctuación. El precio se mantiene en la parte media-baja del sistema de puntos clave, lo que indica un equilibrio entre compradores y vendedores dentro de este estrecho rango. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración favorable para la compra. Los indicadores EMA confirman simultáneamente la existencia de un impulso alcista en el corto plazo. El MACD ha formado una señal de cruce alcista, y la ampliación de la diferencia entre las líneas rápida y lenta refleja una acumulación progresiva de fuerza compradora. El índice RSI se sitúa en una zona neutral, sin alcanzar niveles extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI sugieren una distribución relativamente dispersa de la energía del mercado. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas, lo que indica que la volatilidad se mantiene en un nivel estable. Además, los indicadores rápidos y lentos muestran una tendencia paralela, sin señales claras de un movimiento unilateral significativo. Los niveles clave cercanos son: el punto S1 en 0,00783, que se encuentra a menos de 0,00001 del precio actual; la primera referencia superior en el nivel central, 0,0079, aproximadamente a 0,00007 del precio actual; y la resistencia lejana en R1, ubicada en 0,00799. En el lado inferior, el soporte próximo se ubica en S2, en 0,00774, a unos 0,00009 del precio actual. Un nivel de soporte más profundo se encuentra más allá del punto R2, correspondiente al nivel inverso de 0,00806. Actualmente, el precio se encuentra atrapado entre el nivel S1 y el nivel central.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Seeker podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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