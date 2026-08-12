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El precio actual de Seeker hoy es 0.007397 EUR. La capitalización de mercado de SKR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SKR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Seeker hoy es 0.007397 EUR. La capitalización de mercado de SKR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SKR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Seeker(SKR)

Precio en vivo de 1 SKR en EUR:

€0.00635626
€0.00635626€0.00635626
-1.45%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Seeker (SKR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:09:12 (UTC+8)

Precio de Seeker hoy

El precio actual de Seeker (SKR) hoy es € 0.007397, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKR a EUR es € 0.007397 por SKR.

Seeker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SKR. Durante las últimas 24 horas, SKR cotiza entre € 0.007345 (bajo) y € 0.00792 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SKR experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -17.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.58K.

Información del mercado de Seeker (SKR)

--
----

€ 58.58K
€ 58.58K€ 58.58K

€ 73.97M
€ 73.97M€ 73.97M

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de Seeker es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.58K. El suministro circulante de SKR es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 73.97M.

Historial de precios de Seeker EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.007345
€ 0.007345€ 0.007345
24H Mín
€ 0.00792
€ 0.00792€ 0.00792
24H Máx

€ 0.007345
€ 0.007345€ 0.007345

€ 0.00792
€ 0.00792€ 0.00792

--
----

--
----

+0.21%

-1.45%

-17.26%

-17.26%

Historial de precios de Seeker (SKR) en EUR

Siga los cambios de precios de Seeker para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00009352-1.45%
30 Días€ -0.001822-19.77%
60 Días€ -0.001337-15.31%
90 Días€ -0.008224-52.65%
Cambio de precio de Seeker hoy

Hoy, SKR registró un cambio de € -0.00009352 (-1.45%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Seeker en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.001822 (-19.77%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Seeker en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, SKR experimentó un cambio de € -0.001337 (-15.31%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Seeker en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.008224 (-52.65%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Seeker (SKR)?

Consulta la página Historial de precios de Seeker ahora.

Análisis de Seeker

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Seeker, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Seeker: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de SKR: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

SKR_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas cerca del nivel 0,007829. El precio está situado ligeramente por debajo del punto clave S1, ubicado en 0,00783. El nivel central, establecido en 0,0079, actúa como referencia inmediata para la estructura superior. Los soportes S2 en 0,00774 y las resistencias R1 en 0,00799 definen los límites actuales del rango de fluctuación. El precio se mantiene en la parte media-baja del sistema de puntos clave, lo que indica un equilibrio entre compradores y vendedores dentro de este estrecho rango. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración favorable para la compra. Los indicadores EMA confirman simultáneamente la existencia de un impulso alcista en el corto plazo. El MACD ha formado una señal de cruce alcista, y la ampliación de la diferencia entre las líneas rápida y lenta refleja una acumulación progresiva de fuerza compradora. El índice RSI se sitúa en una zona neutral, sin alcanzar niveles extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI sugieren una distribución relativamente dispersa de la energía del mercado. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas, lo que indica que la volatilidad se mantiene en un nivel estable. Además, los indicadores rápidos y lentos muestran una tendencia paralela, sin señales claras de un movimiento unilateral significativo. Los niveles clave cercanos son: el punto S1 en 0,00783, que se encuentra a menos de 0,00001 del precio actual; la primera referencia superior en el nivel central, 0,0079, aproximadamente a 0,00007 del precio actual; y la resistencia lejana en R1, ubicada en 0,00799. En el lado inferior, el soporte próximo se ubica en S2, en 0,00774, a unos 0,00009 del precio actual. Un nivel de soporte más profundo se encuentra más allá del punto R2, correspondiente al nivel inverso de 0,00806. Actualmente, el precio se encuentra atrapado entre el nivel S1 y el nivel central.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Seeker?

Los precios de Seeker (SKR) están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y la confianza de los inversores
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges
3. Las tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Los avances en el desarrollo del proyecto y las actualizaciones de la hoja de ruta
5. Los anuncios de alianzas y las tasas de adopción
6. Las noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas
7. La dinámica de la oferta y la demanda
8. El compromiso de la comunidad y el impacto en las redes sociales

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Seeker hoy?

La gente quiere conocer el precio de Seeker (SKR) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar la cartera, determinar el momento adecuado para comprar o vender, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y mantenerse actualizado sobre la volatilidad del mercado para minimizar pérdidas o maximizar ganancias en tiempo real.

Predicción de precios para Seeker

Predicción del precio de Seeker (SKR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SKR en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Seeker (SKR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Seeker podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Seeker en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de SKR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Seeker.

Cómo comprar e invertir Seeker en España

¿Listo para empezar con Seeker? Comprar SKR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Seeker. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Seeker (SKR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Seeker instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Seeker (SKR)

¿Qué puedes hacer con Seeker?

Poseer Seeker te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Seeker (SKR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Seeker (SKR)

La plataforma Solana Mobile está creciendo al descentralizar la economía, los incentivos y la propiedad de la propia plataforma, abarcando todo, desde el acceso a los dispositivos hasta la distribución y la curaduría de la tienda de dApps. Si bien Seeker sigue siendo el dispositivo móvil Web3 definitivo, al ofrecer la mejor experiencia de usuario móvil en criptomonedas disponible en cualquier lugar, la visión de Solana Mobile va más allá: busca garantizar que los usuarios móviles de todo el mundo puedan acceder a una experiencia onchain fluida y segura.

Seeker Recurso

Para conocer Seeker más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Seeker
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Seeker

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:09:12 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Seeker (SKR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Seeker

SKR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de SKR con apalancamiento. Explora el trading de futuros SKRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Seeker (SKR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Seeker en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SKR/USDT
€0.00635282
€0.00635282€0.00635282
-1.49%
7.74M (USDT)

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up

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€0.249572
€0.249572€0.249572

+190.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3250198
€0.3250198€0.3250198

-11.31%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0120486
€0.0120486€0.0120486

-24.06%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0987108
€0.0987108€0.0987108

-34.33%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.006063
€0.006063€0.006063

+56.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000318372
€0.000318372€0.000318372

+39.69%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0824826
€0.0824826€0.0824826

+29.83%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.869304
€2.869304€2.869304

+37.86%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010406
€0.010406€0.010406

+15.23%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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