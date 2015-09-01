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Análisis técnico de Cardano (ADA) de hoy
Cambio de precio de Cardano (ADA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.1861
|--
|-3.58%
|+13.47%
|-29.73%
Análisis diario de IA para Cardano
Análisis de Cardano del 2026-07-29
- Las ballenas continúan acumulando: La proporción de tenencias de ADA en direcciones de ballenas ha aumentado al 67% (máximo desde 2020), y recientemente se ha observado una entrada neta significativa de fondos (aproximadamente 1,738 millones de USDT ayer), lo que indica que los grandes inversores están acumulando activamente en niveles bajos, brindando un fuerte soporte al precio.
- Rebote técnico por sobreventa: Tras tocar un mínimo de 4 años, el indicador KDJ de 4 horas de ADA formó una cruz dorada (el valor J subió a 95), el RSI salió de la zona de sobreventa y el precio superó la media móvil de 5 días; existe una fuerte necesidad de reparación técnica a corto plazo, con posibilidades de que continúe el rebote.
- Sentimiento extremadamente alcista en contratos: La relación de posiciones largas/cortas en contratos de ADA alcanzó 3,71, y la relación de cuentas élite llegó a 7,45, reflejando un alto sentimiento alcista en el mercado; al mismo tiempo, la tasa de financiamiento es positiva (0,01%), lo que indica predominio de la fuerza alcista. Aunque la tasa no es alta, combinada con la elevada relación de posiciones, sugiere un impulso de rebote.
Análisis de Cardano del 2026-07-28
- Salida continua de fondos: En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en las últimas 24 horas, la salida neta fue de aproximadamente 2,158 millones de USDT, lo que indica una fuerte intención de retirada de fondos del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio de ADA.
- Contratos extremadamente alcistas: La tasa de financiación actual de los contratos perpetuos es negativa (-0,0119%), lo que indica que predominan las posiciones largas pero deben pagar comisiones; la relación de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza 4,78, mientras que la de los inversores minoristas es de aproximadamente 3,98, lo que señala un mercado sobresaturado con riesgo de corrección.
- Presión técnica: En el gráfico diario, el valor J del indicador KDJ ha caído a -3, entrando en zona de sobreventa; el precio ha roto por debajo de las medias móviles de corto plazo y enfrenta resistencia en la media móvil de 20 días (aprox. 0,165 USDT), reflejando una tendencia bajista a corto plazo.
Indicadores técnicos de Cardano
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cardano en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 2
|Comprar 12
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 4
|Mantener 3
|Comprar 5
Señales del mercado de Cardano
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Cardano
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.85 M
|0.19
|2026-08-11
|-$5.79 M
|0.19
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.20
|2026-08-09
|-$1.06 M
|0.20
|2026-08-08
|$0.50 M
|0.20
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