Análisis técnico de Pepe (PEPE) de hoy La página de análisis de Pepe proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PEPE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pepe a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pepe (PEPE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000002847 -- -0.84% +3.52% -29.11%

Análisis diario de IA para Pepe Análisis de PEPE de hoy Análisis de PEPE de ayer Análisis de Pepe de hoy 2026-08-12 Movimientos inusuales de ballenas y acumulación : El 5 de agosto, PEPE registró una salida neta récord de 4,54 billones de tokens de los exchanges en un solo día, lo que indica un traslado de fondos desde plataformas hacia billeteras frías y una reducción de la presión vendedora; sin embargo, en los últimos días el flujo neto de capital se ha vuelto negativo, manteniendo una tendencia general de salida del mercado y reflejando una intensa pugna entre alcistas y bajistas.

: El 5 de agosto, PEPE registró una salida neta récord de 4,54 billones de tokens de los exchanges en un solo día, lo que indica un traslado de fondos desde plataformas hacia billeteras frías y una reducción de la presión vendedora; sin embargo, en los últimos días el flujo neto de capital se ha vuelto negativo, manteniendo una tendencia general de salida del mercado y reflejando una intensa pugna entre alcistas y bajistas. Sesgo alcista en posiciones de futuros : La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos es de aproximadamente 3,8, mientras que en cuentas élite esta relación alcanza hasta 4,4, lo que evidencia un fuerte sentimiento alcista tanto entre inversores minoristas como institucionales; no obstante, es necesario estar alerta ante el riesgo de reversión provocado por un posicionamiento excesivamente concentrado.

: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos es de aproximadamente 3,8, mientras que en cuentas élite esta relación alcanza hasta 4,4, lo que evidencia un fuerte sentimiento alcista tanto entre inversores minoristas como institucionales; no obstante, es necesario estar alerta ante el riesgo de reversión provocado por un posicionamiento excesivamente concentrado. Análisis técnico: consolidación con debilidad: El precio actual oscila cerca de 0,0000028 USDT, situándose en una zona de convergencia de medias móviles de múltiples períodos; el valor J del indicador KDJ diario ha descendido a 30, sugiriendo una posible recuperación técnica por sobreventa a corto plazo, pero la ausencia de señales de avance con volumen significativo y la clara resistencia en niveles superiores limitan el impulso alcista. Movimientos inusuales de ballenas y acumulación : El 5 de agosto, PEPE registró una salida neta récord de 4,54 billones de tokens de los exchanges en un solo día, lo que indica un traslado de fondos desde plataformas hacia billeteras frías y una reducción de la presión vendedora; sin embargo, en los últimos días el flujo neto de capital se ha vuelto negativo, manteniendo una tendencia general de salida del mercado y reflejando una intensa pugna entre alcistas y bajistas.

: El 5 de agosto, PEPE registró una salida neta récord de 4,54 billones de tokens de los exchanges en un solo día, lo que indica un traslado de fondos desde plataformas hacia billeteras frías y una reducción de la presión vendedora; sin embargo, en los últimos días el flujo neto de capital se ha vuelto negativo, manteniendo una tendencia general de salida del mercado y reflejando una intensa pugna entre alcistas y bajistas. Sesgo alcista en posiciones de futuros : La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos es de aproximadamente 3,8, mientras que en cuentas élite esta relación alcanza hasta 4,4, lo que evidencia un fuerte sentimiento alcista tanto entre inversores minoristas como institucionales; no obstante, es necesario estar alerta ante el riesgo de reversión provocado por un posicionamiento excesivamente concentrado.

: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos es de aproximadamente 3,8, mientras que en cuentas élite esta relación alcanza hasta 4,4, lo que evidencia un fuerte sentimiento alcista tanto entre inversores minoristas como institucionales; no obstante, es necesario estar alerta ante el riesgo de reversión provocado por un posicionamiento excesivamente concentrado. Análisis técnico: consolidación con debilidad: El precio actual oscila cerca de 0,0000028 USDT, situándose en una zona de convergencia de medias móviles de múltiples períodos; el valor J del indicador KDJ diario ha descendido a 30, sugiriendo una posible recuperación técnica por sobreventa a corto plazo, pero la ausencia de señales de avance con volumen significativo y la clara resistencia en niveles superiores limitan el impulso alcista. Análisis de Pepe de ayer 2026-08-11 Fuerte salida de capitales : En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 333.000 USDT. Recientemente, el capital principal ha mostrado una tendencia de salida, aumentando la presión de venta, lo cual es bajista para el precio de PEPE.

: En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 333.000 USDT. Recientemente, el capital principal ha mostrado una tendencia de salida, aumentando la presión de venta, lo cual es bajista para el precio de PEPE. Alto sentimiento alcista entre inversores minoristas : La proporción de posiciones largas frente a cortas alcanzó 3,93. Los inversores minoristas son extremadamente alcistas y el mercado está sobrecalentado, lo que a menudo anticipa un riesgo de corrección a corto plazo, siendo bajista para el precio de PEPE.

: La proporción de posiciones largas frente a cortas alcanzó 3,93. Los inversores minoristas son extremadamente alcistas y el mercado está sobrecalentado, lo que a menudo anticipa un riesgo de corrección a corto plazo, siendo bajista para el precio de PEPE. Presión técnica a la baja: El indicador KDJ en los gráficos de 4 horas y diario ha formado una cruz de la muerte con divergencia descendente. El precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, mostrando debilidad técnica, lo cual es bajista para el precio de PEPE. Fuerte salida de capitales : En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 333.000 USDT. Recientemente, el capital principal ha mostrado una tendencia de salida, aumentando la presión de venta, lo cual es bajista para el precio de PEPE.

: En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 333.000 USDT. Recientemente, el capital principal ha mostrado una tendencia de salida, aumentando la presión de venta, lo cual es bajista para el precio de PEPE. Alto sentimiento alcista entre inversores minoristas : La proporción de posiciones largas frente a cortas alcanzó 3,93. Los inversores minoristas son extremadamente alcistas y el mercado está sobrecalentado, lo que a menudo anticipa un riesgo de corrección a corto plazo, siendo bajista para el precio de PEPE.

: La proporción de posiciones largas frente a cortas alcanzó 3,93. Los inversores minoristas son extremadamente alcistas y el mercado está sobrecalentado, lo que a menudo anticipa un riesgo de corrección a corto plazo, siendo bajista para el precio de PEPE. Presión técnica a la baja: El indicador KDJ en los gráficos de 4 horas y diario ha formado una cruz de la muerte con divergencia descendente. El precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, mostrando debilidad técnica, lo cual es bajista para el precio de PEPE.

Indicadores técnicos de Pepe

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pepe en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000002851 0.0000028502 R2 0.0000028502 0.0000028497 R1 0.0000028498 0.0000028494 PP 0.000002849 0.000002849 S1 0.0000028486 0.0000028485 S2 0.0000028478 0.0000028482 S3 0.0000028474 0.0000028478

Señales del mercado de Pepe Volumen neto actual de órdenes abiertas -12.10M $89.47 M $101.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 3.66M Compras activas en 3 días $135.97 M Ventas activas en 3 días $132.31 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.28M Compras activas en 7 días $306.55 M Ventas activas en 7 días $305.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pepe Ingresos netos Precio de PEPEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.68 M 0.00 2026-08-11 -$0.78 M 0.00 2026-08-10 -$0.33 M 0.00 2026-08-09 $0.16 M 0.00 2026-08-08 $0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pepe (PEPE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pepe en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PEPE / USDT $0.000002847 $0.000002847 $0.000002847 +2.29% 60.37B (USDT) Trade PEPE / USDC $0.000002849 $0.000002849 $0.000002849 +2.44% 20.19B (USDT) Trade PEPE / EUR $0.000002465 $0.000002465 $0.000002465 +2.28% 22.33B (USDT) Trade PEPE / USD1 $0.000002847 $0.000002847 $0.000002847 +2.41% 18.27B (USDT) Trade