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Análisis técnico de Pepe (PEPE) de hoy

Análisis técnico de Pepe (PEPE) de hoy

La página de análisis de Pepe proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PEPE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pepe a continuación.

Cambio de precio de Pepe (PEPE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000002847---0.84%+3.52%-29.11%
Obtén más información sobre el precio de Pepe

Análisis diario de IA para Pepe

Análisis de Pepe de hoy 2026-08-12

  • Movimientos inusuales de ballenas y acumulación: El 5 de agosto, PEPE registró una salida neta récord de 4,54 billones de tokens de los exchanges en un solo día, lo que indica un traslado de fondos desde plataformas hacia billeteras frías y una reducción de la presión vendedora; sin embargo, en los últimos días el flujo neto de capital se ha vuelto negativo, manteniendo una tendencia general de salida del mercado y reflejando una intensa pugna entre alcistas y bajistas.
  • Sesgo alcista en posiciones de futuros: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos es de aproximadamente 3,8, mientras que en cuentas élite esta relación alcanza hasta 4,4, lo que evidencia un fuerte sentimiento alcista tanto entre inversores minoristas como institucionales; no obstante, es necesario estar alerta ante el riesgo de reversión provocado por un posicionamiento excesivamente concentrado.
  • Análisis técnico: consolidación con debilidad: El precio actual oscila cerca de 0,0000028 USDT, situándose en una zona de convergencia de medias móviles de múltiples períodos; el valor J del indicador KDJ diario ha descendido a 30, sugiriendo una posible recuperación técnica por sobreventa a corto plazo, pero la ausencia de señales de avance con volumen significativo y la clara resistencia en niveles superiores limitan el impulso alcista.

Análisis de Pepe de ayer 2026-08-11

  • Fuerte salida de capitales: En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 333.000 USDT. Recientemente, el capital principal ha mostrado una tendencia de salida, aumentando la presión de venta, lo cual es bajista para el precio de PEPE.
  • Alto sentimiento alcista entre inversores minoristas: La proporción de posiciones largas frente a cortas alcanzó 3,93. Los inversores minoristas son extremadamente alcistas y el mercado está sobrecalentado, lo que a menudo anticipa un riesgo de corrección a corto plazo, siendo bajista para el precio de PEPE.
  • Presión técnica a la baja: El indicador KDJ en los gráficos de 4 horas y diario ha formado una cruz de la muerte con divergencia descendente. El precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, mostrando debilidad técnica, lo cual es bajista para el precio de PEPE.

Indicadores técnicos de Pepe

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pepe en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000002851
0.0000028502
R2
0.0000028502
0.0000028497
R1
0.0000028498
0.0000028494
PP
0.000002849
0.000002849
S1
0.0000028486
0.0000028485
S2
0.0000028478
0.0000028482
S3
0.0000028474
0.0000028478

Señales del mercado de Pepe

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-12.10M
$89.47 M
$101.57 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
3.66M
Compras activas en 3 días
$135.97 M
Ventas activas en 3 días
$132.31 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.28M
Compras activas en 7 días
$306.55 M
Ventas activas en 7 días
$305.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pepe

Ingresos netosPrecio de PEPEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.68 M0.00
2026-08-11-$0.78 M0.00
2026-08-10-$0.33 M0.00
2026-08-09$0.16 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PEPE/USDT
$0.000002847
$0.000002847$0.000002847
+2.29%
60.37B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002849
$0.000002849$0.000002849
+2.44%
20.19B (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002465
$0.000002465$0.000002465
+2.28%
22.33B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002847
$0.000002847$0.000002847
+2.41%
18.27B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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