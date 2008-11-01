Análisis técnico de Bitcoin (BTC) de hoy La página de análisis de Bitcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BTC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitcoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bitcoin (BTC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $63,695.2 -- -0.89% -0.36% -19.70%

Análisis diario de IA para Bitcoin Análisis de BTC de hoy Análisis de BTC de ayer Análisis de Bitcoin de hoy 2026-08-12 Fuerte Retorno de los ETF : El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC.

: El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC. Acumulación Continua de Ballenas : El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas.

: El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas. Expectativas Regulatorias Favorables: El proyecto de ley CLARITY del Senado de EE. UU. iniciará su proceso de aprobación el 15 de septiembre; de ser aprobado, establecerá un marco regulatorio claro. Paralelamente, Rusia está considerando permitir la negociación de Bitcoin en bolsa. Este doble impulso político fortalece la confianza del mercado. Fuerte Retorno de los ETF : El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC.

: El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC. Acumulación Continua de Ballenas : El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas.

: El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas. Expectativas Regulatorias Favorables: El proyecto de ley CLARITY del Senado de EE. UU. iniciará su proceso de aprobación el 15 de septiembre; de ser aprobado, establecerá un marco regulatorio claro. Paralelamente, Rusia está considerando permitir la negociación de Bitcoin en bolsa. Este doble impulso político fortalece la confianza del mercado. Análisis de Bitcoin de ayer 2026-08-11 Acumulación masiva institucional : Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC.

: Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC. Recuperación técnica tras la caída : Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo.

: Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo. Mejora en los indicadores de sentimiento: El Índice de Miedo y Codicia se sitúa en 28 (Miedo Extremo), el mercado se encuentra en una zona de reversión de fondo y los fondos de cobertura de CME han pasado a posiciones netas largas, lo que sugiere un amplio potencial de subida. Acumulación masiva institucional : Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC.

: Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC. Recuperación técnica tras la caída : Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo.

: Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo. Mejora en los indicadores de sentimiento: El Índice de Miedo y Codicia se sitúa en 28 (Miedo Extremo), el mercado se encuentra en una zona de reversión de fondo y los fondos de cobertura de CME han pasado a posiciones netas largas, lo que sugiere un amplio potencial de subida.

Indicadores técnicos de Bitcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 0 Comprar 13 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 63,658.8666 63,658.4333 R2 63,658.4333 63,658.1659 R1 63,658.1666 63,658.0007 PP 63,657.7333 63,657.7333 S1 63,657.4666 63,657.4659 S2 63,657.0333 63,657.3007 S3 63,656.7666 63,657.0333

Señales del mercado de Bitcoin Volumen neto actual de órdenes abiertas 6.13M $287.64 M $281.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 180.98M Compras activas en 3 días $4,787.96 M Ventas activas en 3 días $4,606.97 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 159.28M Compras activas en 7 días $11,387.88 M Ventas activas en 7 días $11,228.59 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bitcoin Ingresos netos Precio de BTCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $1.94 M 63,542.34 2026-08-11 -$80.37 M 63,624.46 2026-08-10 -$51.76 M 64,307.73 2026-08-09 -$24.90 M 65,230.88 2026-08-08 $29.80 M 65,084.93 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.