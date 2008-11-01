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Análisis técnico de Bitcoin (BTC) de hoy

Análisis técnico de Bitcoin (BTC) de hoy

La página de análisis de Bitcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BTC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitcoin a continuación.

Cambio de precio de Bitcoin (BTC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$63,695.2---0.89%-0.36%-19.70%
Obtén más información sobre el precio de Bitcoin

Análisis diario de IA para Bitcoin

Análisis de Bitcoin de hoy 2026-08-12

  • Fuerte Retorno de los ETF: El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC.
  • Acumulación Continua de Ballenas: El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas.
  • Expectativas Regulatorias Favorables: El proyecto de ley CLARITY del Senado de EE. UU. iniciará su proceso de aprobación el 15 de septiembre; de ser aprobado, establecerá un marco regulatorio claro. Paralelamente, Rusia está considerando permitir la negociación de Bitcoin en bolsa. Este doble impulso político fortalece la confianza del mercado.

Análisis de Bitcoin de ayer 2026-08-11

  • Acumulación masiva institucional: Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC.
  • Recuperación técnica tras la caída: Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo.
  • Mejora en los indicadores de sentimiento: El Índice de Miedo y Codicia se sitúa en 28 (Miedo Extremo), el mercado se encuentra en una zona de reversión de fondo y los fondos de cobertura de CME han pasado a posiciones netas largas, lo que sugiere un amplio potencial de subida.

Indicadores técnicos de Bitcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 0
Comprar 13
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
63,658.8666
63,658.4333
R2
63,658.4333
63,658.1659
R1
63,658.1666
63,658.0007
PP
63,657.7333
63,657.7333
S1
63,657.4666
63,657.4659
S2
63,657.0333
63,657.3007
S3
63,656.7666
63,657.0333

Señales del mercado de Bitcoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
6.13M
$287.64 M
$281.51 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
180.98M
Compras activas en 3 días
$4,787.96 M
Ventas activas en 3 días
$4,606.97 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
159.28M
Compras activas en 7 días
$11,387.88 M
Ventas activas en 7 días
$11,228.59 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bitcoin

Ingresos netosPrecio de BTCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$1.94 M63,542.34
2026-08-11-$80.37 M63,624.46
2026-08-10-$51.76 M64,307.73
2026-08-09-$24.90 M65,230.88
2026-08-08$29.80 M65,084.93

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BTC/USDT
$63,695.2
$63,695.2$63,695.2
+0.11%
6.40K (USDT)
BTC/USDC
$63,651.94
$63,651.94$63,651.94
+0.13%
72.54 (USDT)
BTC/USD1
$63,683.93
$63,683.93$63,683.93
+0.21%
9.33 (USDT)
BTC/USDF
$63,917.07
$63,917.07$63,917.07
+0.15%
1.21 (USDT)
BTC/EUR
$55,114.85
$55,114.85$55,114.85
+0.06%
1.18 (USDT)
BTC/USDE
$63,624.44
$63,624.44$63,624.44
+0.10%
0.84 (USDT)
BTC/BRL
$330,235.3
$330,235.3$330,235.3
+0.29%
0.84 (USDT)

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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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