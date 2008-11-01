Más información de BTC
Info. de precios de BTC
¿Qué es BTC?
Whitepaper de BTC
Sitio web oficial de BTC
Tokenomía de BTC
Pronóstico de precios de BTC
Historial de BTC
Guía de compra de BTC
Conversor de moneda fiat a BTC
Spot de BTC
Futuros Coin-M de BTC
Futuros USDT-M de BTC
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Bitcoin (BTC) de hoy
Cambio de precio de Bitcoin (BTC)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$63,695.2
|--
|-0.89%
|-0.36%
|-19.70%
Análisis diario de IA para Bitcoin
Análisis de Bitcoin de hoy 2026-08-12
- Fuerte Retorno de los ETF: El IBIT de BlackRock registró una entrada neta semanal de 694 millones de dólares la semana pasada, impulsando las entradas netas totales de los ETF al contado a 854 millones de dólares. La demanda institucional se ha fortalecido significativamente, proporcionando un sólido respaldo al alza del precio de BTC.
- Acumulación Continua de Ballenas: El número de direcciones con más de 10,000 BTC alcanzó un máximo en seis meses; además, Trump Media reveló que posee 14,000 BTC, lo que indica que los grandes inversores e instituciones están acumulando firmemente en los niveles actuales de precios, anticipando expectativas alcistas.
- Expectativas Regulatorias Favorables: El proyecto de ley CLARITY del Senado de EE. UU. iniciará su proceso de aprobación el 15 de septiembre; de ser aprobado, establecerá un marco regulatorio claro. Paralelamente, Rusia está considerando permitir la negociación de Bitcoin en bolsa. Este doble impulso político fortalece la confianza del mercado.
Análisis de Bitcoin de ayer 2026-08-11
- Acumulación masiva institucional: Los ETF registraron una entrada neta de 854 millones de dólares la semana pasada, y las posiciones de las ballenas alcanzaron un máximo de 6 meses. La fuerte absorción de activos por parte de ballenas e instituciones respalda la estabilización y el rebote de BTC.
- Recuperación técnica tras la caída: Las líneas MACD diaria muestran un cruce alcista con histograma positivo, el indicador KDJ diverge al alza y el precio encuentra soporte efectivo cerca de la media móvil de 60 días, fortaleciendo la tendencia a corto plazo.
- Mejora en los indicadores de sentimiento: El Índice de Miedo y Codicia se sitúa en 28 (Miedo Extremo), el mercado se encuentra en una zona de reversión de fondo y los fondos de cobertura de CME han pasado a posiciones netas largas, lo que sugiere un amplio potencial de subida.
Indicadores técnicos de Bitcoin
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender
|Vender 10
|Mantener 0
|Comprar 4
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 0
|Comprar 9
Señales del mercado de Bitcoin
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Bitcoin
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$1.94 M
|63,542.34
|2026-08-11
|-$80.37 M
|63,624.46
|2026-08-10
|-$51.76 M
|64,307.73
|2026-08-09
|-$24.90 M
|65,230.88
|2026-08-08
|$29.80 M
|65,084.93
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Bitcoin
Opera Bitcoin (BTC) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitcoin en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.