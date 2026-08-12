Más información de PENGU
Info. de precios de PENGU
¿Qué es PENGU?
Whitepaper de PENGU
Sitio web oficial de PENGU
Tokenomía de PENGU
Pronóstico de precios de PENGU
Historial de PENGU
Guía de compra de PENGU
Conversor de moneda fiat a PENGU
Spot de PENGU
Futuros USDT-M de PENGU
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Pudgy Penguins (PENGU) de hoy
Cambio de precio de Pudgy Penguins (PENGU)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.006437
|--
|+6.51%
|+8.38%
|-27.43%
Análisis diario de IA para Pudgy Penguins
Análisis de Pudgy Penguins del 2026-07-29
- Salida significativa de fondos: En los últimos 7 días, la salida neta de fondos superó los 3 millones de USDT, y en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 420.000 USDT, lo que indica una retirada continua del capital principal, ejerciendo una clara presión a la baja sobre el precio de la moneda.
- Fuerte sentimiento bajista: La tasa de financiación de contratos es negativa (-0,0123%), y la proporción de posiciones largas/cortas alcanzó 5,9 (los traders en largo representan el 86%). Los inversores minoristas son extremadamente alcistas mientras la tasa está invertida, lo que sugiere un alto riesgo de corrección de precios.
- Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ en el gráfico de 4 horas se encuentra en niveles bajos (alrededor de 21), el precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, y el KDJ diario muestra un cruce de la muerte descendente; la configuración técnica indica una tendencia bajista a corto plazo.
Análisis de Pudgy Penguins del 2026-07-28
- Altas tasas de financiación en contratos: La tasa de financiación de PENGU es de -0.0117%, lo que indica predominio de los bajistas y un sentimiento de mercado negativo, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.
- Salida continua de fondos: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos ha sido de aproximadamente -2.33 millones de USDT, y las compras activas en los contratos principales han sido inferiores a las ventas en múltiples períodos, lo que sugiere una retirada de capital del mercado y representa un factor bajista para el precio.
- Desequilibrio entre posiciones largas y cortas: La proporción de posiciones largas/cortas en la plataforma alcanza 6.38 (86.4% posiciones largas), pero el precio ha caído un 3.5%, mostrando que los inversores minoristas quedaron atrapados al intentar comprar en contra de la tendencia; mientras tanto, la proporción de cuentas élite es de 4.41, indicando que los grandes inversores están abriendo posiciones cortas en niveles altos, por lo que a corto plazo es más probable que el precio caiga a que suba.
Indicadores técnicos de Pudgy Penguins
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pudgy Penguins en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender
|Vender 10
|Mantener 0
|Comprar 4
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 3
|Comprar 6
Señales del mercado de Pudgy Penguins
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Pudgy Penguins
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.18 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.72 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.61 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.08 M
|0.01
|2026-08-08
|$0.80 M
|0.01
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Pudgy Penguins
Opera Pudgy Penguins (PENGU) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pudgy Penguins en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.