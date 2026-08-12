Análisis técnico de Pudgy Penguins (PENGU) de hoy La página de análisis de Pudgy Penguins proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PENGU. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pudgy Penguins a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pudgy Penguins (PENGU) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.006437 -- +6.51% +8.38% -27.43%

Análisis diario de IA para Pudgy Penguins Análisis de PENGU del 2026-07-29 Análisis de PENGU del 2026-07-28 Análisis de Pudgy Penguins del 2026-07-29 Salida significativa de fondos : En los últimos 7 días, la salida neta de fondos superó los 3 millones de USDT, y en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 420.000 USDT, lo que indica una retirada continua del capital principal, ejerciendo una clara presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: En los últimos 7 días, la salida neta de fondos superó los 3 millones de USDT, y en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 420.000 USDT, lo que indica una retirada continua del capital principal, ejerciendo una clara presión a la baja sobre el precio de la moneda. Fuerte sentimiento bajista : La tasa de financiación de contratos es negativa (-0,0123%), y la proporción de posiciones largas/cortas alcanzó 5,9 (los traders en largo representan el 86%). Los inversores minoristas son extremadamente alcistas mientras la tasa está invertida, lo que sugiere un alto riesgo de corrección de precios.

: La tasa de financiación de contratos es negativa (-0,0123%), y la proporción de posiciones largas/cortas alcanzó 5,9 (los traders en largo representan el 86%). Los inversores minoristas son extremadamente alcistas mientras la tasa está invertida, lo que sugiere un alto riesgo de corrección de precios. Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ en el gráfico de 4 horas se encuentra en niveles bajos (alrededor de 21), el precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, y el KDJ diario muestra un cruce de la muerte descendente; la configuración técnica indica una tendencia bajista a corto plazo. Salida significativa de fondos : En los últimos 7 días, la salida neta de fondos superó los 3 millones de USDT, y en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 420.000 USDT, lo que indica una retirada continua del capital principal, ejerciendo una clara presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: En los últimos 7 días, la salida neta de fondos superó los 3 millones de USDT, y en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 420.000 USDT, lo que indica una retirada continua del capital principal, ejerciendo una clara presión a la baja sobre el precio de la moneda. Fuerte sentimiento bajista : La tasa de financiación de contratos es negativa (-0,0123%), y la proporción de posiciones largas/cortas alcanzó 5,9 (los traders en largo representan el 86%). Los inversores minoristas son extremadamente alcistas mientras la tasa está invertida, lo que sugiere un alto riesgo de corrección de precios.

: La tasa de financiación de contratos es negativa (-0,0123%), y la proporción de posiciones largas/cortas alcanzó 5,9 (los traders en largo representan el 86%). Los inversores minoristas son extremadamente alcistas mientras la tasa está invertida, lo que sugiere un alto riesgo de corrección de precios. Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ en el gráfico de 4 horas se encuentra en niveles bajos (alrededor de 21), el precio ha caído por debajo de las medias móviles a corto plazo, y el KDJ diario muestra un cruce de la muerte descendente; la configuración técnica indica una tendencia bajista a corto plazo. Análisis de Pudgy Penguins del 2026-07-28 Altas tasas de financiación en contratos : La tasa de financiación de PENGU es de -0.0117%, lo que indica predominio de los bajistas y un sentimiento de mercado negativo, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.

: La tasa de financiación de PENGU es de -0.0117%, lo que indica predominio de los bajistas y un sentimiento de mercado negativo, ejerciendo presión a la baja sobre el precio. Salida continua de fondos : En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos ha sido de aproximadamente -2.33 millones de USDT, y las compras activas en los contratos principales han sido inferiores a las ventas en múltiples períodos, lo que sugiere una retirada de capital del mercado y representa un factor bajista para el precio.

: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos ha sido de aproximadamente -2.33 millones de USDT, y las compras activas en los contratos principales han sido inferiores a las ventas en múltiples períodos, lo que sugiere una retirada de capital del mercado y representa un factor bajista para el precio. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas: La proporción de posiciones largas/cortas en la plataforma alcanza 6.38 (86.4% posiciones largas), pero el precio ha caído un 3.5%, mostrando que los inversores minoristas quedaron atrapados al intentar comprar en contra de la tendencia; mientras tanto, la proporción de cuentas élite es de 4.41, indicando que los grandes inversores están abriendo posiciones cortas en niveles altos, por lo que a corto plazo es más probable que el precio caiga a que suba. Altas tasas de financiación en contratos : La tasa de financiación de PENGU es de -0.0117%, lo que indica predominio de los bajistas y un sentimiento de mercado negativo, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.

: La tasa de financiación de PENGU es de -0.0117%, lo que indica predominio de los bajistas y un sentimiento de mercado negativo, ejerciendo presión a la baja sobre el precio. Salida continua de fondos : En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos ha sido de aproximadamente -2.33 millones de USDT, y las compras activas en los contratos principales han sido inferiores a las ventas en múltiples períodos, lo que sugiere una retirada de capital del mercado y representa un factor bajista para el precio.

: En los últimos 7 días, el flujo neto de fondos ha sido de aproximadamente -2.33 millones de USDT, y las compras activas en los contratos principales han sido inferiores a las ventas en múltiples períodos, lo que sugiere una retirada de capital del mercado y representa un factor bajista para el precio. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas: La proporción de posiciones largas/cortas en la plataforma alcanza 6.38 (86.4% posiciones largas), pero el precio ha caído un 3.5%, mostrando que los inversores minoristas quedaron atrapados al intentar comprar en contra de la tendencia; mientras tanto, la proporción de cuentas élite es de 4.41, indicando que los grandes inversores están abriendo posiciones cortas en niveles altos, por lo que a corto plazo es más probable que el precio caiga a que suba.

Indicadores técnicos de Pudgy Penguins

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pudgy Penguins en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 3 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.006436 0.006435 R2 0.006435 0.006435 R1 0.006435 0.006435 PP 0.006434 0.006434 S1 0.006434 0.006434 S2 0.006433 0.006434 S3 0.006433 0.006433

Señales del mercado de Pudgy Penguins Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.28M $7.61 M $7.33 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.33M Compras activas en 3 días $20.97 M Ventas activas en 3 días $21.30 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.52M Compras activas en 7 días $45.48 M Ventas activas en 7 días $46.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pudgy Penguins Ingresos netos Precio de PENGUUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.18 M 0.01 2026-08-11 -$0.72 M 0.01 2026-08-10 -$0.61 M 0.01 2026-08-09 -$0.08 M 0.01 2026-08-08 $0.80 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pudgy Penguins (PENGU) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pudgy Penguins en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PENGU / USDT $0.006437 $0.006437 $0.006437 +2.53% 29.39M (USDT) Trade PENGU / USDC $0.006437 $0.006437 $0.006437 +2.59% 13.37M (USDT) Trade