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Análisis diario de IA para SUI Análisis de SUI de hoy Análisis de SUI de ayer Análisis de SUI de hoy 2026-08-12 Aumento de la liquidez : La oferta de stablecoins en Sui creció un 35% semanal hasta alcanzar los 448 millones de dólares, superando el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi, lo que indica un rápido fortalecimiento de la liquidez on-chain y una entrada significativa de capital, brindando un fuerte soporte al precio del token SUI.

: La oferta de stablecoins en Sui creció un 35% semanal hasta alcanzar los 448 millones de dólares, superando el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi, lo que indica un rápido fortalecimiento de la liquidez on-chain y una entrada significativa de capital, brindando un fuerte soporte al precio del token SUI. Tasa de financiación de contratos : La tasa actual es del 0,0091% (positiva), lo que muestra el dominio de las posiciones largas dispuestas a pagar costes de mantenimiento; el sentimiento del mercado es alcista y existe un impulso al alza en el corto plazo.

: La tasa actual es del 0,0091% (positiva), lo que muestra el dominio de las posiciones largas dispuestas a pagar costes de mantenimiento; el sentimiento del mercado es alcista y existe un impulso al alza en el corto plazo. Sentimiento minorista alcista: La ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas alcanza el 5,19, reflejando una intención extremadamente fuerte de compra por parte de inversores minoristas (más del 83%). Aunque esto podría señalar riesgos de sobrecalentamiento a corto plazo, en el contexto de entrada de capitales está impulsando la tendencia alcista actual. Aumento de la liquidez : La oferta de stablecoins en Sui creció un 35% semanal hasta alcanzar los 448 millones de dólares, superando el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi, lo que indica un rápido fortalecimiento de la liquidez on-chain y una entrada significativa de capital, brindando un fuerte soporte al precio del token SUI.

: La oferta de stablecoins en Sui creció un 35% semanal hasta alcanzar los 448 millones de dólares, superando el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi, lo que indica un rápido fortalecimiento de la liquidez on-chain y una entrada significativa de capital, brindando un fuerte soporte al precio del token SUI. Tasa de financiación de contratos : La tasa actual es del 0,0091% (positiva), lo que muestra el dominio de las posiciones largas dispuestas a pagar costes de mantenimiento; el sentimiento del mercado es alcista y existe un impulso al alza en el corto plazo.

: La tasa actual es del 0,0091% (positiva), lo que muestra el dominio de las posiciones largas dispuestas a pagar costes de mantenimiento; el sentimiento del mercado es alcista y existe un impulso al alza en el corto plazo. Sentimiento minorista alcista: La ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas alcanza el 5,19, reflejando una intención extremadamente fuerte de compra por parte de inversores minoristas (más del 83%). Aunque esto podría señalar riesgos de sobrecalentamiento a corto plazo, en el contexto de entrada de capitales está impulsando la tendencia alcista actual. Análisis de SUI de ayer 2026-08-11 Salida neta de fondos : En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 2,49 millones de USDT. Durante los últimos 7 días, la tendencia general ha sido de salida, lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 2,49 millones de USDT. Durante los últimos 7 días, la tendencia general ha sido de salida, lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio de la moneda. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas en contratos : La proporción de posiciones largas/cortas de cuentas élite es de aproximadamente 4,24, mientras que la de inversores minoristas es de alrededor de 5,36. Las posiciones largas están excesivamente concentradas, lo que conlleva el riesgo de una corrección para liquidar apalancamientos.

: La proporción de posiciones largas/cortas de cuentas élite es de aproximadamente 4,24, mientras que la de inversores minoristas es de alrededor de 5,36. Las posiciones largas están excesivamente concentradas, lo que conlleva el riesgo de una corrección para liquidar apalancamientos. Debilitamiento de indicadores técnicos: El indicador KDJ diario se encuentra en niveles relativamente bajos sin mostrar un cruce alcista; a nivel de 4 horas, el KDJ diverge hacia abajo. El panorama técnico a corto plazo es bajista, por lo que se debe estar alerta ante posibles descensos adicionales. Salida neta de fondos : En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 2,49 millones de USDT. Durante los últimos 7 días, la tendencia general ha sido de salida, lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: En las últimas 24 horas, la salida neta de fondos fue de aproximadamente 2,49 millones de USDT. Durante los últimos 7 días, la tendencia general ha sido de salida, lo que indica una retirada de capital del mercado y ejerce presión a la baja sobre el precio de la moneda. Desequilibrio entre posiciones largas y cortas en contratos : La proporción de posiciones largas/cortas de cuentas élite es de aproximadamente 4,24, mientras que la de inversores minoristas es de alrededor de 5,36. Las posiciones largas están excesivamente concentradas, lo que conlleva el riesgo de una corrección para liquidar apalancamientos.

: La proporción de posiciones largas/cortas de cuentas élite es de aproximadamente 4,24, mientras que la de inversores minoristas es de alrededor de 5,36. Las posiciones largas están excesivamente concentradas, lo que conlleva el riesgo de una corrección para liquidar apalancamientos. Debilitamiento de indicadores técnicos: El indicador KDJ diario se encuentra en niveles relativamente bajos sin mostrar un cruce alcista; a nivel de 4 horas, el KDJ diverge hacia abajo. El panorama técnico a corto plazo es bajista, por lo que se debe estar alerta ante posibles descensos adicionales.

Flujo de capital de SUI Ingresos netos Precio de SUIUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.