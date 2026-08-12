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Análisis técnico de RollX (ROLL) de hoy

Análisis técnico de RollX (ROLL) de hoy

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HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.13
2026-08-11$0.00 M0.13
2026-08-10$0.00 M0.13
2026-08-09$0.00 M0.14
2026-08-08$0.00 M0.14

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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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