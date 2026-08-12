Análisis técnico de RollX (ROLL) de hoy La página de análisis de RollX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ROLL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RollX a continuación. Regístrate

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Opera RollX (ROLL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RollX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ROLL / USDT $0.13465 $0.13465 $0.13465 -0.21% 439.91K (USDT) Trade