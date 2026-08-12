Análisis técnico de Renzo (REZ) de hoy La página de análisis de Renzo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de REZ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Renzo a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Renzo (REZ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002768 -- +8.37% +9.01% -54.20%

Indicadores técnicos de Renzo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Renzo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 3 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 2 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002765 0.002765 R2 0.002765 0.002764 R1 0.002764 0.002764 PP 0.002764 0.002764 S1 0.002763 0.002763 S2 0.002763 0.002763 S3 0.002762 0.002763

Señales del mercado de Renzo Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $1.38 M $1.36 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.16 M Ventas activas en 3 días $0.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.33 M Ventas activas en 7 días $0.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Renzo Ingresos netos Precio de REZUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.07 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Renzo (REZ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Renzo en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h REZ / USDT $0.002768 $0.002768 $0.002768 -0.61% 22.45M (USDT) Trade