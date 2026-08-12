Precio de Capybobo hoy

El precio actual de Capybobo (PYBOBO) hoy es € 0.0007376, con una variación del 0.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PYBOBO a EUR es € 0.0007376 por PYBOBO.

Capybobo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PYBOBO. Durante las últimas 24 horas, PYBOBO cotiza entre € 0.000732 (bajo) y € 0.0007438 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PYBOBO experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -1.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 50.36K.

Información del mercado de Capybobo (PYBOBO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 50.36K€ 50.36K € 50.36K Cap. de mercado totalmente diluida € 73.76M€ 73.76M € 73.76M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de Capybobo es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 50.36K. El suministro circulante de PYBOBO es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 73.76M.