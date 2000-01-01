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Principales tokens de Ecosistema Kaia por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Kaia. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,99912
%0,00
--
+%0,02
$ 183,02B
$ 34,45B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.689,04
-%0,19
-%0,43
-%1,75
$ 7,43B
$ 7,35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,692
-%0,33
+%2,86
+%6,11
$ 5,71B
$ 117,34K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0,00627335
+%0,10
%0,00
-%0,45
$ 55,24M
$ 121,82K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,002
%0,00
+%0,00
+%0,20
$ 32,43M
$ 4,69M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0,997346
%0,00
%0,00
-%0,10
$ 26,70M
$ 199,84
7
BORA
BORA
BORA
$ 0,01929904
+%0,05
-%0,00
-%3,47
$ 22,25M
$ 260,89K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.884,66
-%0,13
+%0,01
-%1,03
$ 13,96M
$ 394,93K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,989022
-%0,02
-%0,00
-%0,94
$ 11,73M
$ 7,43K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0,00906242
+%0,03
%0,00
-%1,13
$ 7,34M
$ 52,43K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0,02246
-%0,04
-%4,07
-%2,57
$ 6,23M
$ 2,60M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0,00021123
%0,00
-%0,01
-%4,61
$ 4,48M
$ 22,67K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14.822,35
-%0,05
-%0,03
-%1,20
$ 4,17M
$ 3,01
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0,0001085
%0,00
-%9,28
-%22,44
$ 3,22M
$ 43,54M
15
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0,00069575
-%0,11
+%0,00
+%24,56
$ 2,49M
$ 28,78K
16
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999799
+%0,08
-%0,00
-%0,22
$ 2,47M
$ 59,21K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0,00026188
-%0,84
-%0,02
-%3,22
$ 1,70M
$ 21,34K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0,02671352
-%0,05
-%0,03
-%0,81
$ 1,31M
$ 81,52K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0,002467
-%0,44
+%0,04
-%1,24
$ 1,24M
$ 30,54M
20
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0,00104529
%0,00
+%0,01
+%6,88
$ 1,04M
$ 63,61
21
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5,6E-5
+%0,11
-%0,70
%0,00
$ 1,04M
--
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0,093053
-%0,05
+%0,01
-%0,02
$ 743,20K
$ 663,27
23
azit
azit
AZIT
$ 0,00139902
-%0,11
-%0,03
-%0,68
$ 631,50K
$ 110,90K
24
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0,00053635
+%5,53
-%0,00
+%3,29
$ 564,79K
$ 35,02K
25
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0,00731
%0,00
+%0,01
-%3,58
$ 503,80K
$ 80,11
26
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0,00062595
%0,00
%0,00
-%9,08
$ 387,82K
$ 120,89
27
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5,835E-5
%0,00
%0,00
-%4,05
$ 291,77K
--
28
PER Project
PER Project
PER
$ 0,00043413
-%0,05
-%0,03
+%0,15
$ 260,48K
$ 70,22
29
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114753
%0,00
--
+%0,04
$ 220,10K
$ 1,17
30
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0,00028875
%0,00
--
-%3,32
$ 216,65K
$ 55,80
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6,17E-6
%0,00
+%0,10
%0,00
$ 62,23K
--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5,764E-5
-%0,03
+%0,30
+%1,46
$ 57,64K
--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 6,064E-5
-%0,31
+%8,30
+%13,75
$ 16,63K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0,00065176
%0,00
--
%0,00
$ 13,23K
$ 1,01
35
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0,0004537
-%0,22
-%1,00
-%4,62
--
$ 20,89M
36
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0,0008111
+%10,64
+%10,68
+%8,09
--
$ 73,59M
37
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0,07657
+%1,23
+%1,84
+%1,13
--
$ 2,98M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Kaia y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Kaia representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 37 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $196.36B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Kaia con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Kaia rastreados en MEXC, PYBOBO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.68% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Kaia están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 37 tokens de Ecosistema Kaia, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDT, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Kaia. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Kaia?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Kaia es de aproximadamente $196.36B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Kaia, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.