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Análisis técnico de Heroes of Mavia (MAVIA) de hoy

Análisis técnico de Heroes of Mavia (MAVIA) de hoy

La página de análisis de Heroes of Mavia proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAVIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Heroes of Mavia a continuación.

Cambio de precio de Heroes of Mavia (MAVIA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0294--+11.15%+3.81%-19.85%
Obtén más información sobre el precio de Heroes of Mavia

Indicadores técnicos de Heroes of Mavia

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Heroes of Mavia en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 3
Comprar 18
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02948
0.02946
R2
0.02946
0.02945
R1
0.02944
0.02944
PP
0.02942
0.02942
S1
0.0294
0.02941
S2
0.02938
0.0294
S3
0.02936
0.02938

Señales del mercado de Heroes of Mavia

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.51M
$7.77 M
$8.28 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.33 M
Ventas activas en 7 días
$0.34 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Heroes of Mavia

Ingresos netosPrecio de MAVIAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.07 M0.03
2026-08-10-$0.24 M0.03
2026-08-09-$0.31 M0.03
2026-08-08-$0.04 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MAVIA/USDT
$0.02938
$0.02938$0.02938
+0.82%
1.96M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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