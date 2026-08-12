Precio de MANTRA(MANTRA)
El precio actual de MANTRA (MANTRA) hoy es € 0.005366, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MANTRA a EUR es € 0.005366 por MANTRA.
MANTRA actualmente está en el puesto #458 por capitalización de mercado en € 28.36M, con un suministro circulante de 5.28B MANTRA. Durante las últimas 24 horas, MANTRA cotiza entre € 0.005294 (bajo) y € 0.005504 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0228679193032443738, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0056386327902624862.
En el corto plazo, MANTRA experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -2.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.66K.
No.458
52.84%
MANTRA
La capitalización de mercado actual de MANTRA es de € 28.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.66K. El suministro circulante de MANTRA es de 5.28B, con un suministro total de 7237657438.02854852. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.66M.
-0.21%
+0.37%
-2.28%
-2.28%
Siga los cambios de precios de MANTRA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00001701
|+0.37%
|30 Días
|€ -0.001099
|-17.00%
|60 Días
|€ -0.002187
|-28.96%
|90 Días
|€ -0.005251
|-49.46%
Hoy, MANTRA registró un cambio de € +0.00001701 (+0.37%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.001099 (-17.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, MANTRA experimentó un cambio de € -0.002187 (-28.96%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.005251 (-49.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de MANTRA, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de MANTRA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
MANTRA_USDT se encuentra operando por debajo del punto de pivote de 0,005432 en el período de 4 horas. El precio oscila en un rango estrecho entre el nivel S1 y el centro del canal. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista, con compradores a corto plazo dominando la dinámica del mercado. El indicador MACD ha formado una cruz bajista, lo que indica una disminución del impulso alcista. El RSI se sitúa en una zona neutral, sin señales de sobrecompra ni sobreventa. Los indicadores rápidos y lentos muestran una divergencia en sus direcciones, lo que refleja la falta de un impulso claro y unidireccional en el mercado. La volatilidad permanece baja, evidenciando una tendencia de convergencia en el gráfico. La resistencia R1, ubicada en 0,005468, se encuentra a un 0,6% por encima del precio actual. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a probar la resistencia R2 en 0,005516. Por el lado bajista, el soporte S1 está situado en 0,005388, a un 0,8% por debajo del precio actual. Si el precio cae por debajo de este nivel, podría dirigirse hacia el soporte S2 en 0,005356. Las zonas cercanas presentan una alta densidad de niveles, mientras que los niveles más lejanos ofrecen poco espacio para referencia. Ambas partes, compradores y vendedores, disputan el control cerca del punto de pivote. El comportamiento del precio se ve limitado por la presión ejercida por la banda media de las Bandas de Bollinger. Además, el volumen de negociación no acompaña adecuadamente esta movilidad, por lo que la validez de cualquier ruptura aún debe ser confirmada.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de MANTRA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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MANTRA es un ecosistema de activos del mundo real (RWA) diseñado para llevar activos financieros regulados a la cadena. Combina una infraestructura de activos virtuales con licencia con una Layer 1 de alto rendimiento compatible con EVM, creada específicamente para RWAs tokenizados y aplicaciones de activos digitales que cumplen con las regulaciones.
Para conocer MANTRA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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