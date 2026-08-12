Precio de MANTRA hoy

El precio actual de MANTRA (MANTRA) hoy es € 0.005366, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MANTRA a EUR es € 0.005366 por MANTRA.

MANTRA actualmente está en el puesto #458 por capitalización de mercado en € 28.36M, con un suministro circulante de 5.28B MANTRA. Durante las últimas 24 horas, MANTRA cotiza entre € 0.005294 (bajo) y € 0.005504 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0228679193032443738, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0056386327902624862.

En el corto plazo, MANTRA experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -2.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.66K.

Información del mercado de MANTRA (MANTRA)

Puesto No.458 Cap de mercado € 28.36M€ 28.36M € 28.36M Volumen (24H) € 56.66K€ 56.66K € 56.66K Cap. de mercado totalmente diluida € 53.66M€ 53.66M € 53.66M Suministro de Circulación 5.28B 5.28B 5.28B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 Tasa de circulación 52.84% Blockchain pública MANTRA

La capitalización de mercado actual de MANTRA es de € 28.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.66K. El suministro circulante de MANTRA es de 5.28B, con un suministro total de 7237657438.02854852. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.66M.