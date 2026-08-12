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Análisis técnico de Kamino (KMNO) de hoy

Análisis técnico de Kamino (KMNO) de hoy

La página de análisis de Kamino proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KMNO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kamino a continuación.

Cambio de precio de Kamino (KMNO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01828--+1.66%-0.77%-21.62%
Obtén más información sobre el precio de Kamino

Indicadores técnicos de Kamino

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kamino en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 9
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 9Mantener 3Comprar 2
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 6Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01825
0.01825
R2
0.01825
0.01824
R1
0.01824
0.01824
PP
0.01824
0.01824
S1
0.01823
0.01823
S2
0.01823
0.01823
S3
0.01822
0.01823

Señales del mercado de Kamino

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.25M
$3.46 M
$3.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$1.92 M
Ventas activas en 7 días
$1.95 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Kamino

Ingresos netosPrecio de KMNOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.02
2026-08-09-$0.10 M0.02
2026-08-08$0.01 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KMNO/USDT
$0.01828
$0.01828$0.01828
+0.16%
3.21M (USDT)
KMNO/USDC
$0.01826
$0.01826$0.01826
+0.05%
3.05M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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