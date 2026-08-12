Análisis técnico de Kamino (KMNO) de hoy La página de análisis de Kamino proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KMNO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kamino a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kamino (KMNO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01828 -- +1.66% -0.77% -21.62%

Indicadores técnicos de Kamino

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kamino en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 9 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 3 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01825 0.01825 R2 0.01825 0.01824 R1 0.01824 0.01824 PP 0.01824 0.01824 S1 0.01823 0.01823 S2 0.01823 0.01823 S3 0.01822 0.01823

Señales del mercado de Kamino Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $3.46 M $3.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $1.92 M Ventas activas en 7 días $1.95 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kamino Ingresos netos Precio de KMNOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.10 M 0.02 2026-08-08 $0.01 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Kamino (KMNO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kamino en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KMNO / USDT $0.01828 $0.01828 $0.01828 +0.16% 3.21M (USDT) Trade KMNO / USDC $0.01826 $0.01826 $0.01826 +0.05% 3.05M (USDT) Trade