Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de KAIO hoy es 0.01807 EUR. La capitalización de mercado de KAIO es 12,310,187.5 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KAIO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de KAIO hoy es 0.01807 EUR. La capitalización de mercado de KAIO es 12,310,187.5 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KAIO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de KAIO

Info. de precios de KAIO

¿Qué es KAIO?

Sitio web oficial de KAIO

Tokenomía de KAIO

Pronóstico de precios de KAIO

Historial de KAIO

Guía de compra de KAIO

Conversor de moneda fiat a KAIO

Spot de KAIO

Futuros USDT-M de KAIO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de KAIO

Precio de KAIO(KAIO)

Precio en vivo de 1 KAIO en EUR:

€0.0155402
€0.0155402€0.0155402
+3.55%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de KAIO (KAIO)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:39:52 (UTC+8)

Precio de KAIO hoy

El precio actual de KAIO (KAIO) hoy es € 0.01807, con una variación del 3.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAIO a EUR es € 0.01807 por KAIO.

KAIO actualmente está en el puesto #716 por capitalización de mercado en € 12.31M, con un suministro circulante de 681.25M KAIO. Durante las últimas 24 horas, KAIO cotiza entre € 0.01642 (bajo) y € 0.01835 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2218347716318215804, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0226110549820348656.

En el corto plazo, KAIO experimentó un cambio de +1.17% en la última hora y de -1.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.31K.

Información del mercado de KAIO (KAIO)

No.716

€ 12.31M
€ 12.31M€ 12.31M

€ 59.31K
€ 59.31K€ 59.31K

€ 180.70M
€ 180.70M€ 180.70M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

La capitalización de mercado actual de KAIO es de € 12.31M, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.31K. El suministro circulante de KAIO es de 681.25M, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 180.70M.

Historial de precios de KAIO EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01642
€ 0.01642€ 0.01642
24H Mín
€ 0.01835
€ 0.01835€ 0.01835
24H Máx

€ 0.01642
€ 0.01642€ 0.01642

€ 0.01835
€ 0.01835€ 0.01835

€ 0.2218347716318215804
€ 0.2218347716318215804€ 0.2218347716318215804

€ 0.0226110549820348656
€ 0.0226110549820348656€ 0.0226110549820348656

+1.17%

+3.55%

-1.69%

-1.69%

Historial de precios de KAIO (KAIO) en EUR

Siga los cambios de precios de KAIO para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0005328+3.55%
30 Días€ -0.00265-12.79%
60 Días€ -0.01288-41.62%
90 Días€ -0.06502-78.26%
Cambio de precio de KAIO hoy

Hoy, KAIO registró un cambio de € +0.0005328 (+3.55%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de KAIO en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00265 (-12.79%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de KAIO en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, KAIO experimentó un cambio de € -0.01288 (-41.62%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de KAIO en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.06502 (-78.26%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de KAIO (KAIO)?

Consulta la página Historial de precios de KAIO ahora.

Análisis de KAIO

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de KAIO, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de KAIO: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de KAIO: alcista, alcista 68% | bajista 32%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

**Estructura del mercado** KAIO_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 0,0389, situándose un 3,0% por debajo del centro de la zona central, en la parte inferior del eje central del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) registran entre 3 y 4 niveles de volumen de compra, mientras que las medias móviles de corto plazo muestran una disposición ascendente. El precio se encuentra un 3,7% por encima del nivel S1 (0,0375), lo que indica que aún existe cierto margen antes de alcanzar el rango de resistencia central. **Estado de la dinámica** El MACD mantiene una configuración de cruce alcista, con ambas líneas (rápida y lenta) operando cerca del nivel cero. El RSI se sitúa en un rango neutro, sin evidenciar una concentración clara de fuerza alcista o bajista. La estructura de las medias móviles de corto plazo sigue la misma dirección que el indicador MACD, mientras que la distribución de la energía de los movimientos a medio y largo plazo resulta relativamente dispersa. **Niveles clave** En la parte superior, el nivel R1 (0,0428) se encuentra a un 10,0% por encima del precio actual, constituyendo una referencia cercana de resistencia. En la parte inferior, el nivel S1 (0,0375) está ubicado a un 3,6% por debajo del precio actual, actuando como soporte inmediato. Por último, el centro de la zona central, situado en 0,0401, se halla a un 3,0% por encima del precio actual y continúa siendo testado como área de división entre compradores y vendedores a corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para KAIO

Predicción del precio de KAIO (KAIO) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KAIO en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de KAIO (KAIO) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de KAIO podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará KAIO en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de KAIO para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de KAIO.

Cómo comprar e invertir KAIO en España

¿Listo para empezar con KAIO? Comprar KAIO es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar KAIO. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de KAIO (KAIO).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará KAIO instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar KAIO (KAIO)

¿Qué puedes hacer con KAIO?

Poseer KAIO te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar KAIO (KAIO) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es KAIO (KAIO)

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

KAIO Recurso

Para conocer KAIO más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial KAIO
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre KAIO

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:39:52 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para KAIO (KAIO)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre KAIO

KAIO USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de KAIO con apalancamiento. Explora el trading de futuros KAIOUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera KAIO (KAIO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KAIO en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KAIO/USDC
€0.0156778
€0.0156778€0.0156778
+4.70%
3.30M (USDT)
KAIO/USDT
€0.0156692
€0.0156692€0.0156692
+4.89%
3.37M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.254388
€0.254388€0.254388

+195.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3340584
€0.3340584€0.3340584

-8.85%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0120916
€0.0120916€0.0120916

-23.79%

AurumX

AurumX

UMX

€0.102297
€0.102297€0.102297

-31.94%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.0003870
€0.0003870€0.0003870

+69.81%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0060028
€0.0060028€0.0060028

+55.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.614056
€2.614056€2.614056

+25.60%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010836
€0.010836€0.010836

+20.00%

Myros

Myros

MY

€0.009804
€0.009804€0.009804

+11.76%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de KAIO a EUR

Monto

KAIO
KAIO
EUR
EUR

1 KAIO = 0.0155402 EUR