Precio de KAIO hoy

El precio actual de KAIO (KAIO) hoy es € 0.01807, con una variación del 3.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAIO a EUR es € 0.01807 por KAIO.

KAIO actualmente está en el puesto #716 por capitalización de mercado en € 12.31M, con un suministro circulante de 681.25M KAIO. Durante las últimas 24 horas, KAIO cotiza entre € 0.01642 (bajo) y € 0.01835 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2218347716318215804, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0226110549820348656.

En el corto plazo, KAIO experimentó un cambio de +1.17% en la última hora y de -1.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.31K.

Información del mercado de KAIO (KAIO)

Puesto No.716 Cap de mercado € 12.31M€ 12.31M € 12.31M Volumen (24H) € 59.31K€ 59.31K € 59.31K Cap. de mercado totalmente diluida € 180.70M€ 180.70M € 180.70M Suministro de Circulación 681.25M 681.25M 681.25M Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 6.81% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de KAIO es de € 12.31M, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.31K. El suministro circulante de KAIO es de 681.25M, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 180.70M.