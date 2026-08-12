Precio de KAIO(KAIO)
El precio actual de KAIO (KAIO) hoy es € 0.01807, con una variación del 3.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAIO a EUR es € 0.01807 por KAIO.
KAIO actualmente está en el puesto #716 por capitalización de mercado en € 12.31M, con un suministro circulante de 681.25M KAIO. Durante las últimas 24 horas, KAIO cotiza entre € 0.01642 (bajo) y € 0.01835 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2218347716318215804, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0226110549820348656.
En el corto plazo, KAIO experimentó un cambio de +1.17% en la última hora y de -1.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.31K.
No.716
6.81%
ETH
La capitalización de mercado actual de KAIO es de € 12.31M, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.31K. El suministro circulante de KAIO es de 681.25M, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 180.70M.
+1.17%
+3.55%
-1.69%
-1.69%
Siga los cambios de precios de KAIO para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0005328
|+3.55%
|30 Días
|€ -0.00265
|-12.79%
|60 Días
|€ -0.01288
|-41.62%
|90 Días
|€ -0.06502
|-78.26%
Hoy, KAIO registró un cambio de € +0.0005328 (+3.55%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00265 (-12.79%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, KAIO experimentó un cambio de € -0.01288 (-41.62%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.06502 (-78.26%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de KAIO: alcista, alcista 68% | bajista 32%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
**Estructura del mercado** KAIO_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 0,0389, situándose un 3,0% por debajo del centro de la zona central, en la parte inferior del eje central del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) registran entre 3 y 4 niveles de volumen de compra, mientras que las medias móviles de corto plazo muestran una disposición ascendente. El precio se encuentra un 3,7% por encima del nivel S1 (0,0375), lo que indica que aún existe cierto margen antes de alcanzar el rango de resistencia central. **Estado de la dinámica** El MACD mantiene una configuración de cruce alcista, con ambas líneas (rápida y lenta) operando cerca del nivel cero. El RSI se sitúa en un rango neutro, sin evidenciar una concentración clara de fuerza alcista o bajista. La estructura de las medias móviles de corto plazo sigue la misma dirección que el indicador MACD, mientras que la distribución de la energía de los movimientos a medio y largo plazo resulta relativamente dispersa. **Niveles clave** En la parte superior, el nivel R1 (0,0428) se encuentra a un 10,0% por encima del precio actual, constituyendo una referencia cercana de resistencia. En la parte inferior, el nivel S1 (0,0375) está ubicado a un 3,6% por debajo del precio actual, actuando como soporte inmediato. Por último, el centro de la zona central, situado en 0,0401, se halla a un 3,0% por encima del precio actual y continúa siendo testado como área de división entre compradores y vendedores a corto plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de KAIO podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.
Para conocer KAIO más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
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