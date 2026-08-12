Análisis técnico de Jupiter (JUP) de hoy La página de análisis de Jupiter proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JUP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Jupiter a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Jupiter (JUP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1755 -- -7.30% -12.86% -21.09%

Indicadores técnicos de Jupiter

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Jupiter en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 7 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1754 0.1754 R2 0.1754 0.1753 R1 0.1753 0.1753 PP 0.1753 0.1753 S1 0.1752 0.1752 S2 0.1752 0.1752 S3 0.1751 0.1752

Señales del mercado de Jupiter Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.15M $12.91 M $12.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.11M Compras activas en 3 días $1.31 M Ventas activas en 3 días $1.20 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.09M Compras activas en 7 días $3.67 M Ventas activas en 7 días $3.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Jupiter Ingresos netos Precio de JUPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.12 M 0.18 2026-08-11 -$0.33 M 0.18 2026-08-10 -$0.36 M 0.18 2026-08-09 $0.01 M 0.19 2026-08-08 $0.02 M 0.18 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Jupiter (JUP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Jupiter en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h JUP / USDT $0.1755 $0.1755 $0.1755 -0.62% 1.49M (USDT) Trade JUP / USDC $0.1754 $0.1754 $0.1754 -0.62% 308.43K (USDT) Trade