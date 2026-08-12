Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jupiter, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jupiter, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de JUP

Info. de precios de JUP

¿Qué es JUP?

Whitepaper de JUP

Sitio web oficial de JUP

Tokenomía de JUP

Pronóstico de precios de JUP

Historial de JUP

Guía de compra de JUP

Conversor de moneda fiat a JUP

Spot de JUP

Futuros USDT-M de JUP

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Jupiter (JUP) de hoy

Análisis técnico de Jupiter (JUP) de hoy

La página de análisis de Jupiter proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JUP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Jupiter a continuación.

Cambio de precio de Jupiter (JUP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1755---7.30%-12.86%-21.09%
Obtén más información sobre el precio de Jupiter

Indicadores técnicos de Jupiter

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Jupiter en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 7
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 5Mantener 3Comprar 6
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1754
0.1754
R2
0.1754
0.1753
R1
0.1753
0.1753
PP
0.1753
0.1753
S1
0.1752
0.1752
S2
0.1752
0.1752
S3
0.1751
0.1752

Señales del mercado de Jupiter

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.15M
$12.91 M
$12.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.11M
Compras activas en 3 días
$1.31 M
Ventas activas en 3 días
$1.20 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.09M
Compras activas en 7 días
$3.67 M
Ventas activas en 7 días
$3.57 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Jupiter

Ingresos netosPrecio de JUPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.12 M0.18
2026-08-11-$0.33 M0.18
2026-08-10-$0.36 M0.18
2026-08-09$0.01 M0.19
2026-08-08$0.02 M0.18

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Jupiter

Opera Jupiter (JUP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Jupiter en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JUP/USDT
$0.1755
$0.1755$0.1755
-0.62%
1.49M (USDT)
JUP/USDC
$0.1754
$0.1754$0.1754
-0.62%
308.43K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de JUP a USD

Monto

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.1755 USD