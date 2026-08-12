Precio de Infrared hoy

El precio actual de Infrared (IR) hoy es € 0.011239, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IR a EUR es € 0.011239 por IR.

Infrared actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IR. Durante las últimas 24 horas, IR cotiza entre € 0.011223 (bajo) y € 0.011419 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IR experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +24.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.35K.

Información del mercado de Infrared (IR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 55.35K€ 55.35K € 55.35K Cap. de mercado totalmente diluida € 11.24M€ 11.24M € 11.24M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BERACHAIN

La capitalización de mercado actual de Infrared es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.35K. El suministro circulante de IR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 11.24M.