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El precio actual de Infrared hoy es 0.011239 EUR. La capitalización de mercado de IR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Infrared hoy es 0.011239 EUR. La capitalización de mercado de IR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Infrared(IR)

Precio en vivo de 1 IR en EUR:

€0.00966554
€0.00966554€0.00966554
-0.45%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Infrared (IR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:25:50 (UTC+8)

Precio de Infrared hoy

El precio actual de Infrared (IR) hoy es € 0.011239, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IR a EUR es € 0.011239 por IR.

Infrared actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IR. Durante las últimas 24 horas, IR cotiza entre € 0.011223 (bajo) y € 0.011419 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IR experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +24.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.35K.

Información del mercado de Infrared (IR)

--
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€ 55.35K
€ 55.35K€ 55.35K

€ 11.24M
€ 11.24M€ 11.24M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BERACHAIN

La capitalización de mercado actual de Infrared es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.35K. El suministro circulante de IR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 11.24M.

Historial de precios de Infrared EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.011223
€ 0.011223€ 0.011223
24H Mín
€ 0.011419
€ 0.011419€ 0.011419
24H Máx

€ 0.011223
€ 0.011223€ 0.011223

€ 0.011419
€ 0.011419€ 0.011419

--
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--
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-0.30%

-0.44%

+24.97%

+24.97%

Historial de precios de Infrared (IR) en EUR

Siga los cambios de precios de Infrared para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00004369-0.44%
30 Días€ -0.002761-19.73%
60 Días€ -0.006201-35.56%
90 Días€ -0.008471-42.98%
Cambio de precio de Infrared hoy

Hoy, IR registró un cambio de € -0.00004369 (-0.44%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Infrared en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.002761 (-19.73%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Infrared en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, IR experimentó un cambio de € -0.006201 (-35.56%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Infrared en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.008471 (-42.98%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Infrared (IR)?

Consulta la página Historial de precios de Infrared ahora.

Análisis de Infrared

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Infrared, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Infrared: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de IR: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

**Estructura del mercado** El precio actual de IR_USDT en el período de 4 horas es de 0,0307, situado un 5,1% por encima del centro de la zona clave, en 0,02921, y se encuentra entre R1 (0,02967) y R2 (0,03016). Tanto las medias móviles como los promedios exponenciales registran una mayor proporción de compras en los niveles 5 a 6, mientras que el precio se mantiene en la parte superior del rango central. **Estado de la dinámica** El MACD muestra una configuración de cruce alcista, mientras que el RSI se encuentra en la zona de sobreventa. Las líneas rápidas y lentas del indicador presentan una separación clara, lo que indica que la energía alcista está concentrada en favor de los compradores, aunque aún no ha alcanzado un punto de resonancia. **Niveles clave** En la parte superior, R2 se sitúa en 0,03016 (a -1,8% del precio actual), mientras que R1 está en 0,02967 (a -3,4% del precio actual). En la parte inferior, el centro de la zona clave, en 0,02921, actúa como soporte cercano (a -4,9% del precio actual), y S1 se encuentra en 0,02872 (a -6,4% del precio actual).

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Infrared?

Varios factores clave influyen en los precios de las criptomonedas infrarrojas (IR):

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas y correlación con Bitcoin
4. Actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto y avances en la hoja de ruta
5. Anuncios de alianzas y adopción por parte del ecosistema
6. Noticias regulatorias que afectan al espacio cripto en general
7. Dinámicas de oferta y demanda
8. Listados en exchanges y accesibilidad
9. Compromiso de la comunidad y repercusión en las redes sociales
10. Factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Infrared hoy?

La gente quiere conocer el precio de IR hoy por varias razones clave: decisiones de trading, gestión de carteras, timing del mercado y planificación de inversiones. La fijación de precios en tiempo real ayuda a los traders a identificar puntos de entrada/salida, realizar un seguimiento de las ganancias y pérdidas, y tomar decisiones informadas de compra/venta.

Predicción de precios para Infrared

Predicción del precio de Infrared (IR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de IR en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Infrared (IR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Infrared podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Infrared en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de IR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Infrared.

Cómo comprar e invertir Infrared en España

¿Listo para empezar con Infrared? Comprar IR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Infrared. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Infrared (IR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Infrared instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Infrared (IR)

¿Qué puedes hacer con Infrared?

Poseer Infrared te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Infrared (IR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Infrared (IR)

Infrared es la infraestructura integral de liquidez y staking que impulsa el ecosistema de prueba de liquidez (PoL) de Berachain, ofreciendo staking líquido, optimización de validadores y bóvedas PoL automatizadas que desbloquean liquidez, rendimiento y gobernanza con un solo clic.

Infrared Recurso

Para conocer Infrared más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Infrared
Explorador de bloques

Categoría :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Infrared

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:25:50 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Infrared (IR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Infrared

IR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de IR con apalancamiento. Explora el trading de futuros IRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Infrared (IR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Infrared en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IR/USDT
€0.00969478
€0.00969478€0.00969478
-0.08%
4.91M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

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AI Router Protocol

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UPROBINHOOD

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DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3381778
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-7.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

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€0.0124872€0.0124872

-21.30%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1033634
€0.1033634€0.1033634

-31.23%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00039259
€0.00039259€0.00039259

+72.26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005547
€0.005547€0.005547

+43.33%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010922
€0.010922€0.010922

+20.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.597716
€2.597716€2.597716

+24.81%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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