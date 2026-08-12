Análisis técnico de ETHGAS (GWEI) de hoy La página de análisis de ETHGAS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GWEI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ETHGAS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ETHGAS (GWEI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02307 -- +31.52% -59.04% -82.36%

Indicadores técnicos de ETHGAS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ETHGAS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 1 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02298 0.02298 R2 0.02298 0.02297 R1 0.02297 0.02297 PP 0.02297 0.02297 S1 0.02296 0.02296 S2 0.02296 0.02296 S3 0.02295 0.02296

Señales del mercado de ETHGAS Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.10M $1.38 M $1.48 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.40 M Ventas activas en 3 días $0.40 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $1.87 M Ventas activas en 7 días $1.87 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ETHGAS Ingresos netos Precio de GWEIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.14 M 0.02 2026-08-10 -$0.08 M 0.03 2026-08-09 -$0.09 M 0.02 2026-08-08 -$0.02 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ETHGAS (GWEI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ETHGAS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GWEI / USDT $0.02299 $0.02299 $0.02299 -7.10% 9.00M (USDT) Trade