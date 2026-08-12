Precio de Fogo hoy

El precio actual de Fogo (FOGO) hoy es € 0.008959, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOGO a EUR es € 0.008959 por FOGO.

Fogo actualmente está en el puesto #413 por capitalización de mercado en € 34.40M, con un suministro circulante de 3.84B FOGO. Durante las últimas 24 horas, FOGO cotiza entre € 0.008734 (bajo) y € 0.009409 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.054405163772377812, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0090554898863973016.

En el corto plazo, FOGO experimentó un cambio de +0.81% en la última hora y de +9.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.26K.

Información del mercado de Fogo (FOGO)

Puesto No.413 Cap de mercado € 34.40M€ 34.40M € 34.40M Volumen (24H) € 61.26K€ 61.26K € 61.26K Cap. de mercado totalmente diluida € 89.71M€ 89.71M € 89.71M Suministro de Circulación 3.84B 3.84B 3.84B Suministro total 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 Blockchain pública FOGO

La capitalización de mercado actual de Fogo es de € 34.40M, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.26K. El suministro circulante de FOGO es de 3.84B, con un suministro total de 10013456737.43829103. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 89.71M.