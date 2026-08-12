Precio de Fogo(FOGO)
El precio actual de Fogo (FOGO) hoy es € 0.008959, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOGO a EUR es € 0.008959 por FOGO.
Fogo actualmente está en el puesto #413 por capitalización de mercado en € 34.40M, con un suministro circulante de 3.84B FOGO. Durante las últimas 24 horas, FOGO cotiza entre € 0.008734 (bajo) y € 0.009409 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.054405163772377812, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0090554898863973016.
En el corto plazo, FOGO experimentó un cambio de +0.81% en la última hora y de +9.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.26K.
No.413
FOGO
La capitalización de mercado actual de Fogo es de € 34.40M, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.26K. El suministro circulante de FOGO es de 3.84B, con un suministro total de 10013456737.43829103. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 89.71M.
+0.81%
+1.52%
+9.01%
+9.01%
Siga los cambios de precios de Fogo para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00011536
|+1.52%
|30 Días
|€ -0.000668
|-6.94%
|60 Días
|€ -0.003281
|-26.81%
|90 Días
|€ -0.010911
|-54.92%
Hoy, FOGO registró un cambio de € +0.00011536 (+1.52%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.000668 (-6.94%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, FOGO experimentó un cambio de € -0.003281 (-26.81%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.010911 (-54.92%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de FOGO: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
FOGO_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,00921, situándose por encima del centro de la banda, que está en 0,009064. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1, ubicada en 0,009163, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de niveles clave indica que los compradores dominan la estructura a corto plazo, con una desviación positiva del precio respecto al centro. El rango de fluctuación comprendido entre S2 y R2 define el nivel actual de negociación, consolidando una estructura de oscilaciones alcistas en niveles elevados. El indicador MACD muestra una señal de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo por encima del eje cero, lo que refleja una liberación concentrada de impulso comprador. Por su parte, los promedios móviles (MA) y exponenciales (EMA) no han emitido señales claras de dirección, manteniéndose en un estado de entrelazamiento. El índice RSI permanece en una zona neutra, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI requieren confirmación mediante el análisis en tiempo real del mercado, mientras que la volatilidad se ajusta dinámicamente debido a la apertura de las bandas de Bollinger. En el corto plazo, las fuerzas alcistas y bajistas se encuentran en un estancamiento, sin que se haya generado un impulso unidireccional significativo. La principal resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, a 0,009254, aproximadamente un 0,4% por encima del precio actual. Hacia abajo, el primer soporte relevante corresponde al nivel R1 convertido, en 0,009163, a unos 0,5% por debajo del precio actual. El soporte secundario más próximo se ubica en S1, en 0,008973, a cerca de un 2,6% por debajo del precio actual. Finalmente, el nivel S2, en 0,008874, representa el umbral inferior para posibles testes adicionales, situándose aproximadamente un 3,7% por debajo del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Fogo podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Fogo es una blockchain de próxima generación capa 1 diseñada para ofrecer la mejor experiencia de trading on-chain de la historia. Con su arquitectura única y la implementación de Firedancer, la cadena ofrece baja latencia, finalidad casi instantánea y escalabilidad sin igual. Como una blockchain diseñada específicamente para este propósito, Fogo incorporará una pila tecnológica integrada verticalmente. Esto incluye un conjunto de validadores seleccionado, feeds de precios nativos, un DEX incorporado y proveedores de liquidez colocalizados para crear un entorno de trading verdaderamente diferenciado. Respaldado por un equipo de expertos en trading e ingeniería y guiado por una visión para redefinir lo que es posible, Fogo está estableciendo el estándar para la infraestructura blockchain de alto rendimiento.
Para conocer Fogo más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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|01-28 07:44:00
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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