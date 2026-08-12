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El precio actual de Fogo hoy es 0.008959 EUR. La capitalización de mercado de FOGO es 34,397,692.91070756637027 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FOGO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Fogo hoy es 0.008959 EUR. La capitalización de mercado de FOGO es 34,397,692.91070756637027 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FOGO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Fogo(FOGO)

Precio en vivo de 1 FOGO en EUR:

€0.00770474
€0.00770474€0.00770474
+1.52%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Fogo (FOGO)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:38:33 (UTC+8)

Precio de Fogo hoy

El precio actual de Fogo (FOGO) hoy es € 0.008959, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOGO a EUR es € 0.008959 por FOGO.

Fogo actualmente está en el puesto #413 por capitalización de mercado en € 34.40M, con un suministro circulante de 3.84B FOGO. Durante las últimas 24 horas, FOGO cotiza entre € 0.008734 (bajo) y € 0.009409 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.054405163772377812, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0090554898863973016.

En el corto plazo, FOGO experimentó un cambio de +0.81% en la última hora y de +9.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.26K.

Información del mercado de Fogo (FOGO)

No.413

€ 34.40M
€ 34.40M€ 34.40M

€ 61.26K
€ 61.26K€ 61.26K

€ 89.71M
€ 89.71M€ 89.71M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

La capitalización de mercado actual de Fogo es de € 34.40M, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.26K. El suministro circulante de FOGO es de 3.84B, con un suministro total de 10013456737.43829103. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 89.71M.

Historial de precios de Fogo EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.008734
€ 0.008734€ 0.008734
24H Mín
€ 0.009409
€ 0.009409€ 0.009409
24H Máx

€ 0.008734
€ 0.008734€ 0.008734

€ 0.009409
€ 0.009409€ 0.009409

€ 0.054405163772377812
€ 0.054405163772377812€ 0.054405163772377812

€ 0.0090554898863973016
€ 0.0090554898863973016€ 0.0090554898863973016

+0.81%

+1.52%

+9.01%

+9.01%

Historial de precios de Fogo (FOGO) en EUR

Siga los cambios de precios de Fogo para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00011536+1.52%
30 Días€ -0.000668-6.94%
60 Días€ -0.003281-26.81%
90 Días€ -0.010911-54.92%
Cambio de precio de Fogo hoy

Hoy, FOGO registró un cambio de € +0.00011536 (+1.52%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Fogo en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.000668 (-6.94%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Fogo en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, FOGO experimentó un cambio de € -0.003281 (-26.81%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Fogo en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.010911 (-54.92%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Fogo (FOGO)?

Consulta la página Historial de precios de Fogo ahora.

Análisis de Fogo

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Fogo, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Fogo: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de FOGO: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

FOGO_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,00921, situándose por encima del centro de la banda, que está en 0,009064. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1, ubicada en 0,009163, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de niveles clave indica que los compradores dominan la estructura a corto plazo, con una desviación positiva del precio respecto al centro. El rango de fluctuación comprendido entre S2 y R2 define el nivel actual de negociación, consolidando una estructura de oscilaciones alcistas en niveles elevados. El indicador MACD muestra una señal de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo por encima del eje cero, lo que refleja una liberación concentrada de impulso comprador. Por su parte, los promedios móviles (MA) y exponenciales (EMA) no han emitido señales claras de dirección, manteniéndose en un estado de entrelazamiento. El índice RSI permanece en una zona neutra, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI requieren confirmación mediante el análisis en tiempo real del mercado, mientras que la volatilidad se ajusta dinámicamente debido a la apertura de las bandas de Bollinger. En el corto plazo, las fuerzas alcistas y bajistas se encuentran en un estancamiento, sin que se haya generado un impulso unidireccional significativo. La principal resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, a 0,009254, aproximadamente un 0,4% por encima del precio actual. Hacia abajo, el primer soporte relevante corresponde al nivel R1 convertido, en 0,009163, a unos 0,5% por debajo del precio actual. El soporte secundario más próximo se ubica en S1, en 0,008973, a cerca de un 2,6% por debajo del precio actual. Finalmente, el nivel S2, en 0,008874, representa el umbral inferior para posibles testes adicionales, situándose aproximadamente un 3,7% por debajo del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Fogo?

Los precios de los tokens FOGO están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
3. La utilidad del token y su adopción dentro del ecosistema Fogo.
4. El compromiso de la comunidad y la actividad en redes sociales.
5. Los anuncios de alianzas y los avances del proyecto.
6. Las noticias regulatorias que afectan al espacio cripto en general.
7. La dinámica entre la oferta y la demanda.
8. Los movimientos de los grandes inversores y las transacciones de gran volumen.
9. Los patrones de análisis técnico.
10. Las condiciones económicas generales y el apetito de riesgo de los inversionistas.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Fogo hoy?

La gente quiere conocer el precio de FOGO hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, determinar el momento adecuado para entrar o salir del mercado, gestionar la cartera y realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones. La fijación de precios en tiempo real ayuda a los traders a aprovechar la volatilidad, evaluar las posiciones de ganancias y pérdidas y ejecutar movimientos estratégicos en el rápido mercado de criptomonedas.

Predicción de precios para Fogo

Predicción del precio de Fogo (FOGO) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FOGO en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Fogo (FOGO) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Fogo podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Fogo en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de FOGO para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Fogo.

Cómo comprar e invertir Fogo en España

¿Listo para empezar con Fogo? Comprar FOGO es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Fogo. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Fogo (FOGO).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Fogo instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Fogo (FOGO)

¿Qué puedes hacer con Fogo?

Poseer Fogo te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Fogo (FOGO) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Fogo (FOGO)

Fogo es una blockchain de próxima generación capa 1 diseñada para ofrecer la mejor experiencia de trading on-chain de la historia. Con su arquitectura única y la implementación de Firedancer, la cadena ofrece baja latencia, finalidad casi instantánea y escalabilidad sin igual. Como una blockchain diseñada específicamente para este propósito, Fogo incorporará una pila tecnológica integrada verticalmente. Esto incluye un conjunto de validadores seleccionado, feeds de precios nativos, un DEX incorporado y proveedores de liquidez colocalizados para crear un entorno de trading verdaderamente diferenciado. Respaldado por un equipo de expertos en trading e ingeniería y guiado por una visión para redefinir lo que es posible, Fogo está estableciendo el estándar para la infraestructura blockchain de alto rendimiento.

Fogo Recurso

Para conocer Fogo más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Fogo
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Fogo

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:38:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Fogo (FOGO)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Fogo

FOGO USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de FOGO con apalancamiento. Explora el trading de futuros FOGOUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Fogo (FOGO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fogo en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FOGO/USDT
€0.00772452
€0.00772452€0.00772452
+1.97%
6.81M (USDT)

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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€0.000405404€0.000405404

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TradingRazor

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RAZOR

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+39.55%

ZKcandy

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MY

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€0.009718€0.009718

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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