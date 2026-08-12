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Análisis técnico de HeyElsa (ELSA) de hoy

Análisis técnico de HeyElsa (ELSA) de hoy

La página de análisis de HeyElsa proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ELSA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de HeyElsa a continuación.

Cambio de precio de HeyElsa (ELSA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05311---5.57%+6.07%-24.98%
Obtén más información sobre el precio de HeyElsa

Indicadores técnicos de HeyElsa

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de HeyElsa en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 3
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05312
0.05311
R2
0.05311
0.05311
R1
0.05311
0.05311
PP
0.0531
0.0531
S1
0.0531
0.0531
S2
0.05309
0.0531
S3
0.05309
0.05309

Señales del mercado de HeyElsa

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$1.38 M
$1.51 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.17 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.26 M
Ventas activas en 7 días
$0.26 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de HeyElsa

Ingresos netosPrecio de ELSAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.05
2026-08-11-$0.07 M0.05
2026-08-10$0.02 M0.06
2026-08-09-$0.01 M0.06
2026-08-08$0.00 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ELSA/USDT
$0.05311
$0.05311$0.05311
-0.45%
2.48M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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