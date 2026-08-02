Análisis técnico de Block Street (BSB) de hoy La página de análisis de Block Street proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BSB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Block Street a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Block Street (BSB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.13577 -- +3.14% -2.59% -69.55%

Indicadores técnicos de Block Street

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Block Street en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 3 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.13598 0.13597 R2 0.13597 0.13597 R1 0.13597 0.13597 PP 0.13596 0.13596 S1 0.13596 0.13596 S2 0.13595 0.13596 S3 0.13595 0.13595

Señales del mercado de Block Street Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.06M $3.27 M $3.32 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $0.41 M Ventas activas en 3 días $0.46 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.10M Compras activas en 7 días $3.81 M Ventas activas en 7 días $3.91 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Block Street Ingresos netos Precio de BSBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.13 2026-08-11 $0.02 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.15 2026-08-09 -$0.19 M 0.15 2026-08-08 -$0.30 M 0.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Block Street (BSB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Block Street en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BSB / USDT $0.13577 $0.13577 $0.13577 +0.50% 1.89M (USDT) Trade