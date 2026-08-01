Precio de Boyz N The Hood hoy

El precio actual de Boyz N The Hood (BOYZ) hoy es € 0.0002348, con una variación del 8.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOYZ a EUR es € 0.0002348 por BOYZ.

Boyz N The Hood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BOYZ. Durante las últimas 24 horas, BOYZ cotiza entre € 0.0002186 (bajo) y € 0.0004441 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BOYZ experimentó un cambio de -1.52% en la última hora y de -76.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.80K.

Información del mercado de Boyz N The Hood (BOYZ)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 61.80K€ 61.80K € 61.80K Cap. de mercado totalmente diluida € 234.80K€ 234.80K € 234.80K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Boyz N The Hood es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.80K. El suministro circulante de BOYZ es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 234.80K.