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Análisis técnico de BounceBit (BB) de hoy

Análisis técnico de BounceBit (BB) de hoy

La página de análisis de BounceBit proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BounceBit a continuación.

Cambio de precio de BounceBit (BB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01257---8.98%-33.81%-64.47%
Obtén más información sobre el precio de BounceBit

Indicadores técnicos de BounceBit

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BounceBit en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 12
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 3Mantener 8Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01257
0.01257
R2
0.01257
0.01257
R1
0.01257
0.01257
PP
0.01257
0.01257
S1
0.01257
0.01257
S2
0.01257
0.01257
S3
0.01257
0.01257

Señales del mercado de BounceBit

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.37M
$6.76 M
$7.13 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.47 M
Ventas activas en 3 días
$0.48 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.85 M
Ventas activas en 7 días
$0.83 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BounceBit

Ingresos netosPrecio de BBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.01
2026-08-11-$0.16 M0.01
2026-08-10$0.14 M0.01
2026-08-09-$0.26 M0.01
2026-08-08-$0.14 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BB/USDT
$0.01257
$0.01257$0.01257
-0.38%
31.10M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BB
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USD

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