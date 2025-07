Información de BounceBit (BB)

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Sitio web oficial: https://bouncebit.io/ Whitepaper: https://docs.bouncebit.io/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12