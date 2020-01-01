Análisis técnico de Artificial Inu (AIINU) de hoy La página de análisis de Artificial Inu proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIINU. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Artificial Inu a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Artificial Inu (AIINU) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008313 -- +265.72% +107.82% +107.82%

Indicadores técnicos de Artificial Inu

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Artificial Inu en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 4 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.008418 0.008418 R2 0.008418 0.008418 R1 0.008418 0.008418 PP 0.008418 0.008418 S1 0.008418 0.008418 S2 0.008418 0.008418 S3 0.008418 0.008418

Señales del mercado de Artificial Inu Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.20 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.23 M Ventas activas en 7 días $0.24 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Artificial Inu Ingresos netos Precio de AIINUUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Artificial Inu (AIINU) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Artificial Inu en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIINU / USD1 $0.008319 $0.008319 $0.008319 +41.91% 8.82M (USDT) Trade AIINU / USDT $0.008313 $0.008313 $0.008313 +43.00% 12.13M (USDT) Trade