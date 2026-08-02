Análisis técnico de Gensyn (AI) de hoy La página de análisis de Gensyn proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gensyn a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Gensyn (AI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02085 -- -5.40% -20.82% -28.67%

Flujo de capital de Gensyn Ingresos netos Precio de AIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.02 2026-08-11 -$0.07 M 0.02 2026-08-10 -$0.09 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 2026-08-08 -$0.11 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Gensyn (AI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Gensyn en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AI / USDC $0.02087 $0.02087 $0.02087 -0.47% 2.51M (USDT) Trade AI / USDT $0.02085 $0.02085 $0.02085 -0.66% 3.25M (USDT) Trade