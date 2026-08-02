Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Gensyn, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Gensyn, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de AI

Info. de precios de AI

¿Qué es AI?

Whitepaper de AI

Sitio web oficial de AI

Tokenomía de AI

Pronóstico de precios de AI

Historial de AI

Guía de compra de AI

Conversor de moneda fiat a AI

Spot de AI

Futuros USDT-M de AI

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Gensyn (AI) de hoy

Análisis técnico de Gensyn (AI) de hoy

La página de análisis de Gensyn proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gensyn a continuación.

Cambio de precio de Gensyn (AI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02085---5.40%-20.82%-28.67%
Obtén más información sobre el precio de Gensyn

Flujo de capital de Gensyn

Ingresos netosPrecio de AIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.02
2026-08-11-$0.07 M0.02
2026-08-10-$0.09 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02
2026-08-08-$0.11 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Gensyn

Opera Gensyn (AI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Gensyn en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AI/USDC
$0.02087
$0.02087$0.02087
-0.47%
2.51M (USDT)
AI/USDT
$0.02085
$0.02085$0.02085
-0.66%
3.25M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de AI a USD

Monto

AI
AI
USD
USD

1 AI = 0.02085 USD