Precio de 2026 hoy

El precio actual de 2026 (2026) hoy es $ 0, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 2026 a USD es $ 0 por 2026.

2026 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,880, con un suministro circulante de 999.24M 2026. Durante las últimas 24 horas, 2026 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00165419, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 2026 experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -24.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 2026 (2026)

Cap de mercado $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Suministro de Circulación 999.24M 999.24M 999.24M Suministro total 999,242,666.158442 999,242,666.158442 999,242,666.158442

La capitalización de mercado actual de 2026 es de $ 36.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 2026 es de 999.24M, con un suministro total de 999242666.158442. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.88K.