Wrapped Super OETH প্রাইস (WSUPEROETHB)
আজ Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,565.31, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WSUPEROETHB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WSUPEROETHB-এর জন্য $ 2,565.31।
Wrapped Super OETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,035,255 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.18K WSUPEROETHB। গত 24 ঘণ্টায়, WSUPEROETHB এর ট্রেড হয়েছে $ 2,309.87 (নিম্ন) এবং $ 2,614.43 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 734,034 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,469.34।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WSUPEROETHB গত ঘণ্টায় -0.49% এবং গত 7 দিনে +22.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Wrapped Super OETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.04M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। WSUPEROETHB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.18K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1183.190277976911। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.04M।
-0.49%
+11.16%
+22.73%
+22.73%
আজকে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +257.5 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +545.9556874750 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +890.6807626200 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -7.883182332209 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +257.5
|+11.16%
|30 দিন
|$ +545.9556874750
|+21.28%
|60 দিন
|$ +890.6807626200
|+34.72%
|90 দিন
|$ -7.883182332209
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped Super OETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Wrapped Super OETH-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, Wrapped Super OETH Tk315640.3770043823376000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.15%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
WSUPEROETHB-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
Wrapped Super OETH-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
Wrapped Super OETH-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
WSUPEROETHB আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk284210.5779149937552000 থেকে Tk321684.1905467827728000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
WSUPEROETHB-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা Wrapped Super OETH-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Base Ecosystem,Liquid Staked ETH,Liquid Staking অ্যাসেট হিসেবে, WSUPEROETHB-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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