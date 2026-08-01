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Wrapped Super OETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,565.31 USD। WSUPEROETHB-এর মার্কেট ক্যাপ 3,035,255 USD। WSUPEROETHB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Super OETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,565.31 USD। WSUPEROETHB-এর মার্কেট ক্যাপ 3,035,255 USD। WSUPEROETHB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WSUPEROETHB সম্পর্কে আরও

WSUPEROETHB প্রাইসের তথ্য

WSUPEROETHB কী

WSUPEROETHB হোয়াইটপেপার

WSUPEROETHB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WSUPEROETHB টোকেনোমিক্স

WSUPEROETHB প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Super OETH লোগো

Wrapped Super OETH প্রাইস (WSUPEROETHB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WSUPEROETHB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2,571.63
$2,571.63$2,571.63
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:36 (UTC+8)

Wrapped Super OETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,565.31, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WSUPEROETHB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WSUPEROETHB-এর জন্য $ 2,565.31

Wrapped Super OETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,035,255 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.18K WSUPEROETHB। গত 24 ঘণ্টায়, WSUPEROETHB এর ট্রেড হয়েছে $ 2,309.87 (নিম্ন) এবং $ 2,614.43 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 734,034 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,469.34

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WSUPEROETHB গত ঘণ্টায় -0.49% এবং গত 7 দিনে +22.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

1.18K
1.18K 1.18K

1,183.190277976911
1,183.190277976911 1,183.190277976911

Wrapped Super OETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.04M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। WSUPEROETHB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.18K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1183.190277976911। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.04M

Wrapped Super OETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 2,309.87
$ 2,309.87$ 2,309.87
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2,614.43
$ 2,614.43$ 2,614.43
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 2,309.87
$ 2,309.87$ 2,309.87

$ 2,614.43
$ 2,614.43$ 2,614.43

$ 734,034
$ 734,034$ 734,034

$ 1,469.34
$ 1,469.34$ 1,469.34

-0.49%

+11.16%

+22.73%

+22.73%

Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +257.5 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +545.9556874750 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +890.6807626200 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -7.883182332209 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +257.5+11.16%
30 দিন$ +545.9556874750+21.28%
60 দিন$ +890.6807626200+34.72%
90 দিন$ -7.883182332209-0.00%

Wrapped Super OETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WSUPEROETHB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Super OETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped Super OETH এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WSUPEROETHB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped Super OETH প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped Super OETH সম্পর্কে

আজ Wrapped Super OETH-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Wrapped Super OETH Tk315640.3770043823376000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.15%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

WSUPEROETHB-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Wrapped Super OETH-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Wrapped Super OETH-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

WSUPEROETHB আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk284210.5779149937552000 থেকে Tk321684.1905467827728000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

WSUPEROETHB-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Wrapped Super OETH-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Base Ecosystem,Liquid Staked ETH,Liquid Staking অ্যাসেট হিসেবে, WSUPEROETHB-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Super OETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:36 (UTC+8)

Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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