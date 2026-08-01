Wrapped Plume প্রাইস (WPLUME)
আজ Wrapped Plume (WPLUME)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01356302, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WPLUME থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WPLUME-এর জন্য $ 0.01356302।
Wrapped Plume বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 987,075 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 72.78M WPLUME। গত 24 ঘণ্টায়, WPLUME এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01142383 (নিম্ন) এবং $ 0.01381912 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.06047 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00854532।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WPLUME গত ঘণ্টায় -1.02% এবং গত 7 দিনে +8.94% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.95K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped Plume এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 987.08K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.95K। WPLUME এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 72.78M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 72775544.14134169। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 987.05K।
-1.02%
+4.75%
+8.94%
+8.94%
আজকে, Wrapped Plume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00061509 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Plume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029683537 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Plume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029061116 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Plume থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000110288540719953 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00061509
|+4.75%
|30 দিন
|$ +0.0029683537
|+21.89%
|60 দিন
|$ +0.0029061116
|+21.43%
|90 দিন
|$ +0.000110288540719953
|+0.01%
2040 সালে, Wrapped Plume এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WPLUME-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk1.6688184843617253792000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 4.75% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped Plume-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WPLUME উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WPLUME-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WPLUME বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped Plume-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk1.4056086820048933968000 থেকে Tk1.7003294910434996352000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WPLUME-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WPLUME-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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