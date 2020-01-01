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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.707
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
3
USD1
USD1
USD1
$ 0.99958
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 875.01M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.16M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 72,092
+0.42%
+0.12%
+14.68%
$ 609.99M
$ 196.11K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
10
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013147
+0.09%
+0.02%
-3.53%
$ 74.35M
$ 55.50M
11
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
12
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.088
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 71.85M
--
13
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.81M
--
14
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.62M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.023
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 51.18M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999527
0.00%
0.00%
+0.41%
$ 34.97M
$ 6.70M
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 2,288.98
+0.53%
+0.19%
+22.09%
$ 16.38M
$ 1.70M
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298561
+0.12%
+0.07%
+4.85%
$ 16.14M
$ 193.10K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.41M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.11M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+1.66%
$ 4.61M
$ 7.42K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.982402
0.00%
-0.00%
+0.19%
$ 2.90M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999293
+0.01%
0.00%
+0.21%
$ 2.47M
$ 921.93K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.43M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.18M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.079
+0.65%
0.00%
-0.28%
$ 1.42M
$ 595.57
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01288329
+0.37%
+0.01%
-1.17%
$ 938.01K
$ 7.99K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.999809
+0.09%
-0.00%
-0.71%
$ 277.40K
$ 5.89K
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 177.50K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.003
0.00%
+0.00%
+0.30%
$ 100.45K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.05
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 41.02K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.08K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 35 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $91.60B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 9.06% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে LINK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 35 প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, LINK, USD1 অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $91.60B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

প্লুম নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।