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Wrapped NCG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00381103 USD। WNCG-এর মার্কেট ক্যাপ 1,484,256 USD। WNCG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped NCG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00381103 USD। WNCG-এর মার্কেট ক্যাপ 1,484,256 USD। WNCG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WNCG সম্পর্কে আরও

WNCG প্রাইসের তথ্য

WNCG কী

WNCG অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WNCG টোকেনোমিক্স

WNCG প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped NCG লোগো

Wrapped NCG প্রাইস (WNCG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WNCG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00398195
$0.00398195$0.00398195
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped NCG (WNCG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:26:57 (UTC+8)

Wrapped NCG-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped NCG (WNCG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00381103, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.86% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNCG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNCG-এর জন্য $ 0.00381103

Wrapped NCG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,484,256 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 389.46M WNCG। গত 24 ঘণ্টায়, WNCG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00371828 (নিম্ন) এবং $ 0.00405071 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.01 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00367159

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNCG গত ঘণ্টায় -4.27% এবং গত 7 দিনে -6.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 37.59K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped NCG (WNCG) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 37.59K
$ 37.59K$ 37.59K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

389.46M
389.46M 389.46M

389,462,837.92
389,462,837.92 389,462,837.92

Wrapped NCG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.48M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 37.59K। WNCG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 389.46M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 389462837.92। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.48M

Wrapped NCG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00371828
$ 0.00371828$ 0.00371828
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00405071
$ 0.00405071$ 0.00405071
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00371828
$ 0.00371828$ 0.00371828

$ 0.00405071
$ 0.00405071$ 0.00405071

$ 6.01
$ 6.01$ 6.01

$ 0.00367159
$ 0.00367159$ 0.00367159

-4.27%

+0.86%

-6.08%

-6.08%

Wrapped NCG (WNCG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped NCG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped NCG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007147144 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped NCG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012150901 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped NCG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000037305968392 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.86%
30 দিন$ -0.0007147144-18.75%
60 দিন$ -0.0012150901-31.88%
90 দিন$ -0.0000000037305968392-0.00%

Wrapped NCG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped NCG (WNCG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WNCG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped NCG (WNCG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped NCG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped NCG এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WNCG এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped NCG প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped NCG (WNCG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Crypto-Backed TokensBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Wrapped NCG সম্পর্কে

Wrapped NCG-এর বর্তমান দাম কত?

Wrapped NCG Tk0.4689160163781419088000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.86% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

WNCG-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 0.86% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি WNCG বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Wrapped NCG-এর তুলনায় Crypto-Backed Tokens,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,DWF Labs Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,MMO টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Crypto-Backed Tokens,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,DWF Labs Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,MMO সেগমেন্টের মধ্যে, WNCG ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Wrapped NCG-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk182625539.76362174976000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, WNCG #2470 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.4575038888118218688000 থেকে Tk0.4984066765948059216000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

WNCG কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Wrapped NCG ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে WNCG-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

389462837.92 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped NCG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:26:57 (UTC+8)

Wrapped NCG (WNCG) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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