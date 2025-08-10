Wizard Gang প্রাইস (WIZARD)
Wizard Gang(WIZARD) বর্তমানে 0.0047649USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.77MUSD। WIZARD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Wizard Gang থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001111851224000886 ছিল।
গত 30 দিনে, Wizard Gang থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0207491387 ছিল।
গত 60 দিনে, Wizard Gang থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0135059932 ছিল।
গত 90 দিনে, Wizard Gang থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002622018511986232 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001111851224000886
|-18.91%
|30 দিন
|$ +0.0207491387
|+435.46%
|60 দিন
|$ +0.0135059932
|+283.45%
|90 দিন
|$ +0.002622018511986232
|+122.36%
Wizard Gang এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.29%
-18.91%
+75.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wizard Gang (WIZARD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WIZARDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WIZARD থেকে VND
₫125.3883435
|1 WIZARD থেকে AUD
A$0.007290297
|1 WIZARD থেকে GBP
￡0.003526026
|1 WIZARD থেকে EUR
€0.004050165
|1 WIZARD থেকে USD
$0.0047649
|1 WIZARD থেকে MYR
RM0.020203176
|1 WIZARD থেকে TRY
₺0.193788483
|1 WIZARD থেকে JPY
¥0.7004403
|1 WIZARD থেকে ARS
ARS$6.31111005
|1 WIZARD থেকে RUB
₽0.381144351
|1 WIZARD থেকে INR
₹0.417977028
|1 WIZARD থেকে IDR
Rp76.853215047
|1 WIZARD থেকে KRW
₩6.617874312
|1 WIZARD থেকে PHP
₱0.270408075
|1 WIZARD থেকে EGP
￡E.0.231288246
|1 WIZARD থেকে BRL
R$0.025873407
|1 WIZARD থেকে CAD
C$0.006527913
|1 WIZARD থেকে BDT
৳0.578172966
|1 WIZARD থেকে NGN
₦7.296920211
|1 WIZARD থেকে UAH
₴0.196838019
|1 WIZARD থেকে VES
Bs0.6099072
|1 WIZARD থেকে CLP
$4.6028934
|1 WIZARD থেকে PKR
Rs1.350182064
|1 WIZARD থেকে KZT
₸2.571425934
|1 WIZARD থেকে THB
฿0.154001568
|1 WIZARD থেকে TWD
NT$0.14247051
|1 WIZARD থেকে AED
د.إ0.017487183
|1 WIZARD থেকে CHF
Fr0.00381192
|1 WIZARD থেকে HKD
HK$0.037356816
|1 WIZARD থেকে MAD
.د.م0.043074696
|1 WIZARD থেকে MXN
$0.088484193
|1 WIZARD থেকে PLN
zł0.017344236
|1 WIZARD থেকে RON
лв0.020727315
|1 WIZARD থেকে SEK
kr0.045600093
|1 WIZARD থেকে BGN
лв0.007957383
|1 WIZARD থেকে HUF
Ft1.616825868
|1 WIZARD থেকে CZK
Kč0.099967602
|1 WIZARD থেকে KWD
د.ك0.0014532945
|1 WIZARD থেকে ILS
₪0.016343607