WETH yVault প্রাইস (YVWETH)
আজ WETH yVault (YVWETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,614.24, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YVWETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YVWETH-এর জন্য $ 2,614.24।
WETH yVault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 8,714,542 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.33K YVWETH। গত 24 ঘণ্টায়, YVWETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,352.11 (নিম্ন) এবং $ 2,647.69 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5,469.49 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,083.05।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YVWETH গত ঘণ্টায় -1.26% এবং গত 7 দিনে +23.90% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
WETH yVault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 8.71M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। YVWETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.33K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3333.493483141633। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 8.71M।
-1.26%
+11.13%
+23.90%
+23.90%
আজকে, WETH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +261.78 ছিল।
গত 30 দিনে, WETH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +547.2953267840 ছিল।
গত 60 দিনে, WETH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +909.9926315680 ছিল।
গত 90 দিনে, WETH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.132190914194 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +261.78
|+11.13%
|30 দিন
|$ +547.2953267840
|+20.94%
|60 দিন
|$ +909.9926315680
|+34.81%
|90 দিন
|$ +0.132190914194
|+0.00%
2040 সালে, WETH yVault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ WETH yVault-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, WETH yVault Tk321660.8126035202304000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.12%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
YVWETH-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
WETH yVault-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
WETH yVault-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
YVWETH আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk289407.8638276768656000 থেকে Tk325776.5610357941424000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
YVWETH-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা WETH yVault-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Crypto-Backed Tokens,Yearn Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yearn Vault Tokens অ্যাসেট হিসেবে, YVWETH-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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