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Virtue USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.98368 USD। VUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 574,505 USD। VUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Virtue USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.98368 USD। VUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 574,505 USD। VUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VUSD সম্পর্কে আরও

VUSD প্রাইসের তথ্য

VUSD কী

VUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VUSD টোকেনোমিক্স

VUSD প্রাইস পূর্বাভাস

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Virtue USD প্রাইস (VUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.98368
$0.98368$0.98368
+0.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Virtue USD (VUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:02:32 (UTC+8)

Virtue USD-এর আজকের প্রাইস

আজ Virtue USD (VUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.98368, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VUSD-এর জন্য $ 0.98368

Virtue USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 574,505 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 584.04K VUSD। গত 24 ঘণ্টায়, VUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.069 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.932671

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VUSD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 483.02-তে পৌঁছেছে।

Virtue USD (VUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

$ 483.02
$ 483.02$ 483.02

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

584.04K
584.04K 584.04K

584,037.064504
584,037.064504 584,037.064504

Virtue USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 574.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 483.02। VUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 584.04K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 584037.064504। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 574.51K

Virtue USD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 0.932671
$ 0.932671$ 0.932671

--

--

-0.65%

-0.65%

Virtue USD (VUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0085561470 ছিল।
গত 60 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0154879432 ছিল।
গত 90 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0085561470-0.86%
60 দিন$ -0.0154879432-1.57%
90 দিন----

Virtue USD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Virtue USD (VUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Virtue USD (VUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Virtue USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Virtue USD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? VUSD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Virtue USD প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Virtue USD (VUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Crypto-backed StablecoinIOTA EcosystemStablecoins

Virtue USD সম্পর্কে

VUSD-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk121.0337643605142528000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Virtue USD-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, VUSD উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

VUSD-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের VUSD বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Virtue USD-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

VUSD-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং VUSD-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Virtue USD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:02:32 (UTC+8)

Virtue USD (VUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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