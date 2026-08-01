Virtue USD প্রাইস (VUSD)
আজ Virtue USD (VUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.98368, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VUSD-এর জন্য $ 0.98368।
Virtue USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 574,505 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 584.04K VUSD। গত 24 ঘণ্টায়, VUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.069 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.932671।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VUSD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 483.02-তে পৌঁছেছে।
Virtue USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 574.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 483.02। VUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 584.04K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 584037.064504। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 574.51K।
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-0.65%
-0.65%
আজকে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0085561470 ছিল।
গত 60 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0154879432 ছিল।
গত 90 দিনে, Virtue USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0085561470
|-0.86%
|60 দিন
|$ -0.0154879432
|-1.57%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Virtue USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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VUSD-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk121.0337643605142528000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Virtue USD-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, VUSD উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
VUSD-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের VUSD বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Virtue USD-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
VUSD-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং VUSD-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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