Pons প্রাইস(PONS)
আজ Pons (PONS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.038456, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PONS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PONS-এর জন্য ৳ 0.038456।
Pons বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- PONS। গত 24 ঘণ্টায়, PONS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0301 (নিম্ন) এবং ৳ 0.040957 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PONS গত ঘণ্টায় +1.60% এবং গত 7 দিনে -21.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 180.48K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
Pons এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 180.48K। PONS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 38.46M।
+1.60%
+6.24%
-21.71%
-21.71%
Pons এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.27609448
|+6.24%
|30 দিন
|৳ +0.008921
|+30.20%
|60 দিন
|৳ +0.035456
|+1,181.86%
|90 দিন
|৳ +0.035456
|+1,181.86%
আজ, PONS এর পরিবর্তন ৳ +0.27609448 (+6.24%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.008921(+30.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PONS এর প্রাইস ৳ +0.035456 (+1,181.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.035456 (+1,181.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Pons-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
PONS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
PONS_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.02722 মূল্যে কার্যকরী হচ্ছে, এবং দামটি S1 হাব 0.026798 এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল 0.028007-এর মধ্যে অবস্থান করছে। গড় মূল্যের সিস্টেমে বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিচ্ছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডের গঠন এখনও ভঙ্গ হয়নি। দাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিচে দূরত্ব বজায় রেখে আছে, ফলে বাজার সংকীর্ণ পরিসরের নিচের অংশে স্থিত হয়েছে, এবং উপরের দিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। MACD ইন্ডিকেটরে মৃত্যুর ক্রসওভার সৃষ্টি হয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যার ফলে শক্তির প্রবণতা বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এখনও কোনো চরম অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের সংকেত পাওয়া যায়নি, যা বুঝায় যে বর্তমানে দ্রুতগতির ওঠানামা কমে গেছে। KDJ এবং StochRSI এর মানগুলো MACD এর গতিপথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী সময়ে সমন্বয়ের চাপ প্রকট হচ্ছে। ব্লিংক ব্যান্ড সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, এবং দাম মধ্যম রেলের কাছাকাছি চলছে, যার ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে, একতরফা প্রতিরোধ গড়ার কোনো শক্তি এখনও প্রকাশ পায়নি। নিকটস্থ সমর্থন স্তর হল S1 মান 0.026798, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.5% নিচে। যদি এই স্তর ভেঙে যায়, তাহলে পরবর্তী সমর্থন স্তর হবে S2 মান 0.026035, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.3% নিচে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর হল কেন্দ্রীয় অঞ্চল 0.028007, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.9% উপরে। কেন্দ্রীয় অঞ্চল ভেঙে গেলে, R1 মান 0.02877 দ্বিতীয় প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করবে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 5.7% উপরে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Pons এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Pons (PONS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Pons is a non-custodial launchpad on Robinhood Chain that enables users to launch and discover fixed-supply tokens.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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