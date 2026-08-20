Derive প্রাইস(DRV)
আজ Derive (DRV)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0981, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DRV থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি DRV-এর জন্য ৳ 0.0981।
Derive বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #268 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 72.35M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 737.53M DRV। গত 24 ঘণ্টায়, DRV এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.09032 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10206 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 68.41609958855515899 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.4934124016006916864।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DRV গত ঘণ্টায় -0.61% এবং গত 7 দিনে +1.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.34K-তে পৌঁছেছে।
No.268
49.16%
ETH
Derive এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 72.35M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.34K। DRV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 737.53M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1500000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 147.15M।
-0.61%
+3.62%
+1.53%
+1.53%
Derive এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.4188328
|+3.62%
|30 দিন
|৳ -0.0254
|-20.57%
|60 দিন
|৳ +0.0581
|+145.25%
|90 দিন
|৳ +0.0581
|+145.25%
আজ, DRV এর পরিবর্তন ৳ +0.4188328 (+3.62%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0254(-20.57%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, DRV এর প্রাইস ৳ +0.0581 (+145.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0581 (+145.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Derive প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Derive-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
DRV মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস < S2
|S2 এর নিচে
|সাম্প্রতিক "সবচেয়ে সস্তা" সীমার চেয়ে সস্তা, নিম্নমূল্যের অঞ্চলে।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
DRV_USDT চার ঘণ্টার সময়কালে 0.09448 পর্যন্ত চলছে, যা S2 হাব পয়েন্টের নীচে। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু থেকে 0.0974 দূরত্বে অবস্থান করছে, যা স্বল্পমেয়াদী সমর্থন এলাকার নীচের সীমায় অবস্থিত। গড়ের সিস্টেম বৈশিষ্ট্যগতভাবে বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে, এবং MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য স্তরে বিভক্ত হয়েছে: ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখাচ্ছে, কিন্তু ওসিলেটর ক্যাটাগরির MACD এখনও ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোল প্রকাশ পায়নি। ফাস্ট ও স্লো ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে দিকনির্দেশের বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বর্তমান গতিশীলতার বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি প্রকাশ করছে। ওলাটিলিটি সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, এবং ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার প্রসারণ উল্লেখযোগ্য নয়। নিকটস্থ রেফারেন্স মূল্য হল S2 পয়েন্ট 0.0957, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.3% দূরে। উপরের প্রধান প্রতিরোধ কেন্দ্রবিন্দু 0.0974-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.1% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ রয়েছে R1 পয়েন্ট 0.0980-এ। নীচের গৌণ সমর্থন আরও নিম্ন স্তরের হাবে অবস্থিত, এবং 0.0940 পূর্ণ সংখ্যার স্তরের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বর্তমান অবস্থানে সাময়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের চারপাশে সংকীর্ণ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Derive এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Derive দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে DRV কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Derive কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Derive (DRV) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Derive (DRV) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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