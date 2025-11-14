Swarm Network প্রাইস(TRUTH)
আজ Swarm Network (TRUTH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03189, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRUTH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRUTH-এর জন্য $ 0.03189।
Swarm Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #558 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TRUTH। গত 24 ঘণ্টায়, TRUTH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02711 (নিম্ন) এবং $ 0.03275 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.023205670279458693 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.010282833131671878।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRUTH গত ঘণ্টায় +2.70% এবং গত 7 দিনে +41.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16M-তে পৌঁছেছে।
Swarm Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16M। TRUTH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 318.90M।
Swarm Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0041499
|+14.96%
|30 দিন
|$ +0.02072
|+185.49%
|60 দিন
|$ +0.02689
|+537.80%
|90 দিন
|$ +0.02689
|+537.80%
আজ, TRUTH এর পরিবর্তন $ +0.0041499 (+14.96%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.02072(+185.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TRUTH এর প্রাইস $ +0.02689 (+537.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.02689 (+537.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Swarm Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.
Swarm Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
